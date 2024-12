Las monjas de Belorado y sus experiencias 'sobrenaturales': "Cuando te encuentras cara a cara con el diablo, sabes con quién estás tratando"

Las exmonjas clarisas de Belorado han denunciado en una entrevista a 'The New York Times' que durante la época que estuvieron en el monasterio de Derio se produjeron una serie de fenómenos extraños que ellas atribuyen a una presencia maligna en el convento. Ante esto, el Arzobispado de Bilbao realizó una investigación que concluyó que no existía nada fuera de lo normal.

Traslado al convento de Derio

Todo comenzó en 2011 cuando el reverendo Mario Iceta, ahora arzobispo de Burgos, pidió a la comunidad de Belorado que ayudara a un grupo de monjas mayores del convento de Derio, las cuales tenían dificultades para mantener el convento. Sor Isabel de la Trinidad, madre superiora de Belorado, aceptó la solicitud y envió a las monjas más jóvenes al convento de Derio. Según cuentan en su entrevista con 'The New York Times', al llegar se encontraron el edificio en muy mal estado: humedad en las paredes, habitaciones infestadas de insectos y un ambiente que era "extraño" .

Con los fondos del convento de Belorado, las monjas comenzaron reformas en Derio. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Para 2017, el convento de Derio seguía sin atraer a los fieles ni generar los donativos necesarios. La economía de Belorado estaba al límite, y las monjas en Derio empezaron a acusar problemas de salud.

Fenómenos paranormales

Sor Paloma ha comentado que durante ese tiempo comenzaron a suceder fenómenos inexplicables. Según relata, escuchaban ruidos durante la noche, como objetos arrastrándose, pasos o risas inquietantes. Las luces se encendían y apagaban solas, y objetos como tijeras parecían moverse por sí mismos. Las monjas estaban convencidas de que enfrentaban fuerzas malignas. "Cuando has enfrentado cara a cara al demonio, sabes a quién estás tratando", afirma sor Paloma.

Exorcismos

Ante estos hechos, las religiosas decidieron buscar ayuda en expertos. Consultaron a tres exorcistas, quienes realizaron procedimientos siguiendo los rituales establecidos por la Iglesia. Sin embargo, las investigaciones realizadas por el Arzobispado de Bilbao no lograron confirmar la existencia de los fenómenos descritos. El informe concluyó que no había evidencia de actividad sobrenatural en el monasterio de Derio. A pesar de ello, las monjas decidieron abandonar el convento.

Finalmente, en octubre de 2020, las monjas abandonaron el convento de Derio, hipotecaron el edificio por 720.000 euros y lo pusieron en venta. Con ese dinero, adquirieron el convento de Orduña, una propiedad medieval ubicada a 100 kilómetros de Belorado.

