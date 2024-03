Un inversor chino evita el cierre de una escuela de Viladecans en Barcelona

Lo habíamos visto en empresas de todo tipo o clubs de fútbol, pero ahora un inversor chino ha decidido invertir su dinero en un colegio concertado de Viladecans, en Barcelona. Su ayuda económica evita el cierre de la escuela concertada Teide, que estaba en una situación crítica e iba a cerrar sus puertas este curso.

Todos los alumnos estudiarán chino

Ran Liang es el inversor chino que ha decidido 'salvar' a la escuela donde estudian sus hijas. Nos cuenta que tiene una empresa relacionada con el mundo multimedia y que ha decidido invertir su dinero "no como una oportunidad de negocio sino como una forma de conseguir que la escuela no cierre", afirma.

Una de las condiciones imprescindibles que el inversor ha marcado para poder cerrar el acuerdo con el centro es que todos los alumnos reciban clases de chino desde las primeras etapas de su escolarización. Dice que se darán clases de chino en todas las etapas educativas y que esto es una gran oportunidad para los pequeños porque así "podrán conocer 4 idiomas" como "ya saben sus hijas que hablan catalán, castellano, inglés y chino".

Para introducir el chino en todos los cursos contarán con la ayuda de Xiaobing Wang, profesora de chino y español, que lleva años colaborando con el centro y que tiene claro que el nuevo proyecto enriquecerá el currículum de todo el alumnado "más idiomas, más futuro".

La escuela iba a cerrar si no llega Liang

La escuela Teide nació hace 40 años como una cooperativa de padres. Según el subdirector del centro, Albert Gallego, "en los últimos años, debido a la baja natalidad, se han perdido muchas matrículas" y la "viabilidad del centro era muy difícil".

A principios de febrero incluso se impulsó una petición a Change.org para que la escuela no cerrara. Si no hubiese llegado este inversor chino, el colegio no hubiese podido abrir sus puertas el próximo curso.

Los padres celebran que los más de 230 niños escolarizados puedan seguir en el centro y además, están muy contentos porque sus hijos recibirán una clase de idioma extra. Montse, madre de un alumno, nos explica que "podrán mantener el mismo proyecto con el valor añadido del chino como cuarto idioma". Todos los niños recibirán entre 3 y 4 horas de chino a la semana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com