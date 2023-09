El intercambio de mensajes de un universitario con su profesor: “Este tipo de escritura es una falta de respeto”

Las redes sociales y las plataformas que se utilizan hoy en día ofrecen una forma rápida y eficaz de comunicarse con los demás. Además, es cada vez más común acortar palabras o no prestar atención a las faltas de ortografía, puntuación o sintaxis. Los jóvenes son lo que más tiempo pasan en internet y, después de un verano lleno de intercambio de mensajes descuidados, llega el momento de escribir mensajes más formales.

Sin embargo, un joven de la Universidad de Deusto, en Bilbao, se olvidó de que el tono en el que debía dirigirse no podía ser tan distendido para dirigirse a su profesor.

El alumno envió un correo para agilizar algunos trámites del inicio de curso. El mensaje comienza con un “Buenas, como nos has dicho te escribo porq yo todavia no tengo la tarjeta” y continúa con un “mi madre en su día ya entrego los papeles y eso y para tener la tarjeta tenía q estar yo”. Un mensaje con varias abreviaturas y sin signos de puntuación ni acentos. Estos correos entre alumno y profesor han sido publicados en la web de dicha institución para pedir que se cuide el lenguaje dirigido a los profesionales de la Universidad.

El llamativo mensaje no fue bien recibido por su profesor y decidió no ayudarle hasta que el correo estuviera correctamente redactado. Por ello, se lo hizo saber de la siguiente manera: “Te agradecería que escribieras de una manera correcta cuando te dirijas a cualquier trabajador de la Universidad de Deusto. Este tipo de escritura es una falta de respeto”. Hasta ahí todo bien, pero el maestro se despide diciendo “cuando el mensaje este correctamente escrito procederé a responderte”. Una paradójica falta de ortografía cuando quería decir “esté” y no “este”, que no ha pasado desapercibida entre los alumnos.