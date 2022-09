La indignante petición a un repartidor a domicilio en el pedido: "Bajar la bolsa de basura y no subir por el ascensor"

Trabajar de cara al público no es algo sencillo, ya que nunca sabes con qué clientes te vas a topar, qué trato van a tener por su parte o qué peticiones van a pedir. Una realidad que cada vez es más frecuente en la hostelería, aunque los repartidores de comida también se llevan un gran protagonismo.

Fernando Pallas García, una de las caras más conocidas en la lucha por mejorar los derechos de los repartidores a domicilio, ha expresado su opinión ante un nuevo caso. Desde su cuenta de Twitter ha publicado la indignante petición de un cliente a un repartidor de Burger King. En su mensaje se puede leer: "Seguimos juntando gentuza para Bingo!".

El cliente había dejado en el pedido una petición para el repartidor que ponía: "Después de traer la comida, bajar la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir por el ascensor, que es solo para los vecinos".

Un mensaje que ha indignado a cientos de trabajadores y también a miles de usuarios que lo han tachado de “clasismo”. El tuit ha tardado muy poco en hacerse viral y ya tiene casi 30.000 'me gusta'. Entre las respuestas de los usuarios a la publicación de Pallas un usuario escribía: "No sé quién me da más asco, si las empresas que ofrecen esas 'condiciones' de entrega o los clientes mamarrachos que las emplean”.

Pallas ha aclarado que este hecho no le ha ocurrido a él, sino a un compañero de la profesión, pero que se trata de un hecho "más habitual de lo que crees", respondía a uno de los usuarios.