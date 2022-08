Indignación por una fiesta no autorizada con más de 50 barcos en un espacio protegido del Mar Menor

Una concentración de decenas de barcos en la isla del Ciervo, en Cartagena, ha desatado indignación entra políticos y población.

Una gran cantidad de barcos se juntaron el sábado en una de las ínsulas del Mar Menor, el cual es considerado espacio ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves). Se trataba de una fiesta que no estaba autorizada a celebrarse y que tal y como ha confirmado Capitanía Marítima, se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos ocurridos.

Se piensa que aproximadamente un centenar de personas acudieron a esta celebración, la cual ha provocado mucha indignación y malestar entre quienes captaron o recibieron imágenes del evento dentro de un entorno natural blindado por ley.

Zona natural protegida

Las aguas en las que se celebró la fiesta llevan años mostrando un proceso de deterioro, el cual está principalmente atribuido al descontrol en los vertidos agrícolas. Ante el conocimiento a través de fotografías y vídeos en redes sociales, la unidad de Capitanía Marítima, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ya investiga los hechos y se ha creado una gran oleada de denuncias públicas a las que se han sumado partidos de la región como Podemos o Más Región.

Lo peor de esta situación es que no es la primera vez que ocurren estas celebraciones en un entorno protegido, y parece no haber muchas represalias, ya que vuelven a llevar a cabo. Desde Capitanía Marítima y la Guardia Civil de la ciudad, están trabajando además en un operativo para el próximo fin de semana para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.

La Delegación del Gobierno de Murcia ha comunicado que la ley es contundente y clara, no está permitido. Pero indican que no siempre es posible desplegar patrullas que vigilen cada perímetro ya que es muy amplio.

Por el momento no se conoce de manera oficial quién fue el organizador, aunque las primeras informaciones señalan a una empresa local. El Ayuntamiento de Cartagena comunica que está desde la mañana del martes en contacto directo y continuo con el capitán marítimo, para poder seguir el avance del operativo de manera actualizada.