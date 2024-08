Primera macroboda en España: 18 parejas dan el 'sí quiero' a la vez en San Sebastián de los Reyes

Dieciocho parejas se han dado el 'sí, quiero' en una insólita 'macroboda', la primera que se celebra en España. Una iniciativa de un párroco de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con el objetivo objetivo es "ayudar a las parejas que no podían casarse por razones de dinero, logística, familia...".

El pasado jueves, a partir de las 20:30 horas, las dieciocho parejas contrajeron matrimonio en la parroquia de San Sebastián Mártir, en el marco de las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. "Teníamos el sueño de casarnos algún día, se dio la oportunidad y aquí estamos", comentaba una de las novias.

El párroco, el padre Javier, explicaba que en los últimos meses las parejas y los voluntarios de la parroquia "han hecho juntos un camino muy bonito de preparación", con ensayos y peticiones de trámites que han permitido que toda la parte burocrática "ya esté hecha".

Todo salió perfecto gracias al equipo de voluntarios de la parroquia. Cada pareja subió al altar con sus padrinos, pero el intercambio de anillos y arras en el pasillo de la iglesia se hizo de forma simultánea. "Es algo que no había visto antes, he estado en dos bodas recientemente, pero no tienen nada que ver", decía uno de los invitados.

Al terminar la ceremonia, en torno a las 22:15 horas, la parroquia organizó un "brindis general" en el entorno del templo. "Ha sido un detalle muy bonito por el cura, ha sido muy especial y muy emotivo", comentaba una de las parejas recién casadas.

El objetivo del párroco es que "se vea la dimensión comunitaria" que ha tomado este evento, al que seguirá una celebración por las fiestas del pueblo, con el apoyo de las casetas y feriantes, que se han animado a colaborar con los recién casados. También ha explicado Javier que en esta boda no hay un perfil único de prometidos: había diez parejas de la zona norte de Madrid, una italiana y numerosos latinoamericanos.

El padre Javier aseguró que "está siendo una experiencia preciosa", tanto para los novios como para la parroquia, y confía en que "se repita en más ocasiones y se extienda a más parroquias".

