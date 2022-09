Las increíbles imágenes que muestran las lluvias torrenciales registradas en Mallorca

Ya se advertía en días pasados de una complicada situación en Mallorca por una previsión de fuertes tormentas. Así ha sido finalmente, aunque las tormentas han dejado mucha más agua de la que se esperaba. En Felanitx han llegado a caer 140 litros por metro cuadrado, una impresionante cifra que desvela la magnitud de las tormentas a las que han debido de hacer frente los residentes de la isla, que han llegado a asustarse por la fuerza del agua.

Una vecina llegó a refugiarse en la comisaría de Policía ante el temor de que el agua se la llevara por delante en una de sus riadas. En las imágenes, se puede observar cómo muchísimos coches tratan de avanzar mientras el agua deambula por todas las calles a una velocidad de escándalo. Son muchos los residentes que no se mueven de sus casas, por lo menos, hasta que amaine la tromba de agua y se pueda salir a la calle con cierta normalidad.

Clima mediterráneo en la mayoría de España

Al menos hasta finales de septiembre, no se prevé que las temperaturas máximas sean inferiores a 25º C, por lo que podremos disfrutar de un septiembre medianamente caluroso, aunque sin los extremos a los que se llegó el pasado verano, con temperaturas superiores a los 40º C, y en un clima que parecía más clásico de Bagdad o de cualquier otra ciudad de Oriente Próximo, que de España. Ello, unido a los numerosos incendios que se registraron.

No se prevé un fuerte descenso de temperaturas hasta llegado el invierno, por lo que los meteorólogos no creen que haga falta utilizar el abrigo hasta, al menos, iniciado el mes de noviembre. La gran pregunta está en si el invierno será tan seco como el verano o si las lluvias recién llegadas serán el prólogo de un invierno más repleto de agua.