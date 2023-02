La increíble técnica para aparcar el coche en una minúscula plaza de garaje que revoluciona TikTok

La capacidad para aparcar no siempre está al alcance de todos los conductores. Es por eso que Teresa subió un vídeo a TikTok asombrada por la hazaña de su vecino para encajar su vehículo en la plaza garaje de unas dimensiones muy reducidas. En el clip se muestra la milimétrica forma de aparcar de este conductor y rápidamente se ha hecho viral: "No sé cómo lo hace", repetía la joven.

Un vídeo viral en cuestión de minutos

Hay conductores que tienen una técnica muy marcada. La usuaria de TikTok @teresaf_garcia enseñó el coche de su vecino perfectamente aparcado en un espacio extremadamente justo. Teresa y todos los usuarios coindicen en que el conductor "consigue algo que a muchos les parece prácticamente imposible" y el vídeo no ha tardado en hacerse viral.

El vídeo es asombroso: no hay ni un centímetro de espacio delante del coche, pero tampoco detrás. El vehículo está completamente limitado por los dos lados, encajado completamente. "¿Cómo ha conseguido aparcar el coche así?" es lo que se preguntan los seguidores de Teresa, algo a lo que ni siquiera la usuaria puede responder. "No me preguntéis cómo porque yo tampoco lo sé, pero así aparca mi vecino su coche", comenta. "Esto tiene que ser algún tipo de arte", dice sorprendida.

La respuesta del vecino

La publicación suma ya más de 16 millones y medio de visitas, además de todo tipo de comentarios sobre la táctica. Hay quienes se han asombrado del talento del vecino de Teresa para aparcar y los que han compartido sus propias teorías sobre el método que usa, diciendo que no es el más correcto.

Los comentarios que se pueden leer son "se levanta a las 5 de la mañana para sacar el coche", "lo desmonta y lo vuelve a montar" o "quita la pared de enfrente, obviamente, luego nada más la vuelve a colocar a su sitio".

El vecino, sorprendido y móvil en mano, respondió y se grabó aparcando. "Soy el dueño del coche, me estoy haciendo famoso sin saberlo", comentó en el vídeo, además de asegurar que "no es tan complicado". Para demostrarlo, subió un videotutorial al perfil de TikTok @panozr en el que deja ver a toda la red su destreza al volante.

Más virales

En los últimos días un vídeo se ha viralizado y ha indignado a la sociedad: una 'tiktoker' es abofeteada en directo por su novio y la pareja se vio obligada a subir otro para justificar lo sucedido, asegurando que fue un "'show' por dinero y fama".

También se ha vuelto viral el caso de Bran, el perro tiktoker que ha aprendido a 'hablar' en español.