El incendio de Tenerife deja más de 12.000 evacuados y alcanza las 11.600 hectáreas

Tenerife lleva cinco días ardiendo y por precaución se han desalojado a 12.279 personas. La Guardia Civil ha ido casa por casa avisando a vecinos y ayudando a los que lo necesitasen para desalojar las viviendas. Muchos vecinos han necesitado alojamiento, los polideportivos y pabellones de varias localidades se han convertido en su residencia durante las últimas horas. La Cruz Roja y los ayuntamientos de las localidades han hecho todo lo posible para que no faltara alimentos y bebida a los desplazados. Otros muchos vecinos han podido alojarse en casa de familiares y amigos en otras zonas de la isla a salvo de las llamas que han avanzado rápidamente.

Algunos evacuados podrán volver hoy a sus casas

Pese a las comodidades ofrecidas por los servicios de emergencia, los realojados no han conseguido descansar mucho. La angustia por saber cómo avanzaba el fuego y el temor de perder sus casas no han dejado dormir a los propietarios. Los desalojos no sólo han generado una gran evacuación de los residentes sino también de multitud de animales de viviendas y granjas. Ovejas, cabras, caballos y sobre todo un gran número de perros han sido ubicados en diferentes recintos.

Incluso los agentes de seguridad pedían ayuda en las redes sociales para trasladar a muchos animales a lugares seguros. Un llamamiento que ha sido recibido por decenas de personas que se han organizado para poner a salvo a gran cantidad de animales y también llevarles agua, comida y transportines.

Han dejado a los animales encerrados

Algunas asociaciones han hecho un llamamiento a los evacuados en caso de que no pudiesen llevar consigo a lo animales porque han encontrado perros y gatos encerrados en viviendas y patios de casa. En ocasiones algunos de esos animales también estaban en muy malas condiciones. Han pedido que dejasen las puertas de los patios abiertas para que los animales pudiesen escapar de las llamas. Unos incendios que, gracias a los efectivos movilizados, están consiguiendo que la situación vaya mejorando e incluso algunos vecinos podrán volver hoy mismo a sus casas.