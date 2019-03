La imagen de una señora limpiando las ventanas desde fuera arrasa en Internet

Un transeunte captó la escena con su móvil y la imagen ha arrasado en las redes sociales. Ella dice que no tiene vértigo y que lleva años haciendo lo mismo. Aunque es un modo de limpiar nada recomendable a unos 10 metros de altura.

Ha sido la sorpresa en twitter. La foto de una mujer desafiando a las alturas, limpiando las ventanas de un cuarto piso. Al recibir a los periodistas en su casa de Ribeira, Ana Ares mira la foto y no entiende la polémica.

"No lo entiendo, porque siempre lo hice, aunque es verdad que no conozco a nadie más que lo haga", dice. Incluso repite su gesto ante las cámaras y sale por la ventana sin problema hasta ponerse de pie sobre el alfeizar. "¿Véis? Ya está, no pasa nada".

Asegura que no tiene miedo, ni vértigo: "Vinimos aquí en el 89, y al principio, el primer año, las vecinas me decían algo, pero luego ya nada". Los vecinos están acostumbrados, pero alguien ajeno a la afición por la escalada la inmortalizó en una foto y las redes hicieron el resto.

"Claro, si no soy yo quien está limpiando, y veo a alguien hacerlo, pues a lo mejor me sorprende”, señala Ana, que dice que seguirá limpiando así sus ventanas.

La estampa se ha vuelto a repetir en Sanxenxo, donde una mujer se armó de valor y de varios productos de limpieza para colgarse del exterior de un segundo piso y limpiar sus cristaleras.