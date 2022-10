Ibai Llanos reconoce estar atravesando un momento duro por las críticas: "Me estoy replanteando ciertas cosas"

Ibai Llanos es el creador de contenido de moda. Poco a poco, con su carisma, ha logrado alcanzar la cima del 'streaming' ganando, dos veces consecutivas, el premio de 'Esports Awards' al mejor 'streamer' del año gracias a eventos como 'La Velada del Año'. Sin embargo, estar expuesto a tantas personas conlleva recibir muchas críticas, y el vasco ha reconocido estar atravesando un bache, en este sentido.

Concretamente, al 'streamer' le han llovido los malos comentarios por varios sucesos relacionados con su reciente viaje a Nueva York, el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona y la gala del Balón de Oro del pasado lunes, la cual retransmitió en su canal de Twitch.

El tuit de Ibai Llanos tras el Clásico

Ibai ha admitido estar afectado por las críticas, algo que es fruto de la fama y que no se puede combatir con la propia fama o el dinero que le ha dado su trabajo. "Entiendo que es algo que forma parte de mi vida pero hay días que se hace complicado", reconocía el 'streamer', y añadía: "No sé por qué hoy me ha costado un poco más todo esto".

Gran parte de las críticas llegaron después de un tuit del vasco, tras la victoria del Real Madrid en el Clásico. "Es muy duro ir contra el Madrid", escribió, recibiendo la respuesta de muchos usuarios que le reprochaban su simpatía al conjunto blanco siendo de Bilbao. "Y por eso tiene más mérito. En vez de tomar el camino fácil, me lleva tocando aguantar a pesados como tú desde el colegio", contestó Ibai.

El dardo de Alexia Putellas a Ibai

El bilbaíno manifestó no entender estas críticas después de que Benzema levantase el Balón de Oro en una gala que se retransmitió en el canal de Twitch de Ibai y por la que fue, nuevamente, objeto de críticas, por una entrevista a Alexia Putellas.

La jugadora del Barcelona, ganadora del máximo galardón individual del fútbol femenino, le comentó, a modo de indirecta: "Mira lo que tengo que hacer para que me hagas una entrevista". Un comentario a modo de indirecta que los usuarios de Twitter utilizaron para atacar al fundador de KOI.

En un directo posterior, el 'streamer' dijo no saber cómo se encontraba. "Sí que es cierto que me estoy replanteando ciertas cosas. No sé muy bien qué quiero hacer con mi vida", añadía.

Por otro lado, el joven se fue de viaje a Nueva York con motivo del mundial de 'League of Legends'. No obstante, explicó en redes sociales que no había ido como esperaba. "En esta ciudad vas andando por la calle y en menos de un minuto te pueden ofrecer sustancias ilegales, ir a un musical del Rey León, unos perritos calientes o unos tickets para ver el mundial de LoL. Quiero volver a mi casa", expresó.