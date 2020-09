La hostelería protesta en Madrid por las medidas impuestas contra el sector por el coronavirus

Hostelería de España y su organización territorial de Madrid han convocado para hoy una concentración en Madrid. El objetivo es protestar por las últimas restricciones de apertura del ocio nocturno decretadas por las comunidades autónomas para frenar el avance de los contagios del coronavirus.

Concentración en Cibeles

Los hosteleros se concentrarán hoy en la plaza de Cibeles para protestar ante la situación que está viviendo su sector por el coronavirus. Los hosteleros han presentado recursos en las comunidades autónomas centrados en "los graves daños económicos" que afirman les provocan medidas como los horarios de cierre, y exigen una compensación.

En un comunicado, Hostelería de España indica que "las medidas adoptadas son extremas frente a un sector que no es el principal responsable de la propagación del virus, por más que existan casos aislados de incumplimiento que gozan de amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación".

A juicio de esta Asociación de hosteleros, no se entiende esta "criminalización, cuando en otros países europeos se priorizan las reuniones en espacios públicos como es la hostelería frente a espacios privados, donde no se exigen las mismas medidas higiénico-sanitarias y se baja la guardia, cosa que no suele ocurrir en establecimientos hosteleros".

Ocio nocturno en Valencia

Ximo Puig, presidente de la Generalitat, anunció el fin de semana que ampliaría en 21 días estas medidas en el ocio nocturno que van desde la suspensión de la actividad en el sector del ocio nocturno o las limitaciones de horarios y aforos en el ámbito de la hostelería.

Hoy, el juez ha avalado prolongar durante este mes las restricciones para limitar los contagios de coronavirus aprobadas en agosto por la Generalitat, como el control de horarios de establecimientos públicos y el cierre de locales de ocio nocturno, medidas a las que también deberán sumarse los centros de juego.

Dice el juez que esta medidas en el ocio nocturno y la hostelería son "ejecutivas de inmediato sin necesidad de ratificación judicial alguna". Otras medidas, añade, como la práctica de pruebas PCR, requerirán aprobación individualizada en cada caso.