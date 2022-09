Un hospital del País Vasco pide a un ciudadano que recoja su pierna amputada y se haga cargo de ella

El Hospital de Bidasoa, en Guipúzcoa, ha pedido al dueño de una extremidad amputada que se haga responsable de ella. Así aparece recogido en el Boletín Oficial del País Vasco, que ha publicado una notificación en la que se insta al interesado, que aparece solamente identificado con el número del DNI, a recoger y gestionar adecuadamente "sus restos" humanos.

Al parecer, tal y como aparece recogido en el BOPV, la dirección del centro habría intentado contactar de manera continuada y sin éxito con la persona afectada. En este caso, según lo estipulado en la legislación española, "cuando los interesados de un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio" bien en el Boletín Oficial del Estado o bien en los boletines oficiales de las comunidades autónomas o provinciales.

Y así ha sido. En el BOPV del 29 de agosto aparece recogida la notificación escrita por la directora médica de la OSI, María Eugenia Alkiza Eizaguirre, con fecha de 21 de julio de 2022.

El dueño del miembro amputado, tal y como aparece reflejado en el anuncio, cuenta con 10 días hábiles para su retirada desde la publicación. Deberá, por tanto, "dar cumplimiento al requerimiento realizado y proceder a la retirada y gestión adecuada, a través de una empresa funeraria autorizada, de los restos humanos", pues los hospitales obligan a las personas amputadas o a sus familiares hacerse cargo de los restos.

En caso de no hacerlo, avisan, el centro hospitalario se hace cargo de todo el proceso estipulado por las Consejerías de Sanidad y el propietario puede enfrentarse a una sanción. No obstante, la página web de la 'Fundación Signo' recoge el procedimiento del Hospital de Son Llàtzer, de Palma de Mallorca, en el que explica que "si la familia manifestase no poder hacerse cargo de los gastos, se contactará con los Asistentes Sociales y se esperará informe social para dar el aviso a la funeraria Municipal".