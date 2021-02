Horóscopo de San Valentín: El amor para tu signo del zodiaco en 2021

Febrero es el mes del amor por excelencia ya que llega el día de San Valentín, una fecha marcada en rojo en el calendario para miles de millones de parejas en todo el mundo. De todas formas, el 14 de febrero es una fecha especial no solo para parejas ya que es la mejor oportunidad para recordarles a nuestros seres queridos lo importantes que son en nuestras vidas.

Por lo que el Día de los enamorados no solo es cosa de enamorados, así como la celebración del amor no debería ser algo exclusivo del 14 de febrero. El amor, de una u otra forma está presente los 365 días del año. Pero, ¿te gustaría saber cuan presente estará el amor para ti este año? La predicción del horóscopo de San Valentín te cuenta qué depara la astrología para ti según tu signo del zodiaco.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Este año lo has comenzado dejando finalmente atrás muchas cosas que no eran nada favorables para ti. Aunque no cierres las puertas al amor, tu prioridad eres tú y sabes que lo primero es cerrar tus heridas y cuidarte mucho. Por ello, si no tienes pareja, encontrarás la paz en ti, sin presiones, consciente de que nada forzado va a llevarte a buen puerto. Si tienes pareja, tus prioridades también estarán claras. Necesitas sentir que algo más allá de la pasión os mueve, hallar vuestra conexión mental será una de tus prioridades.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

El 2021 será un año de cambios para ti, Tauro, independientemente de la situación en la que te encuentres. Si llevas mucho tiempo en una relación, es probable que esta llegue a su fin. Pero esto no tiene necesariamente que ser algo trágico. Puede que sea lo que necesitas ahora mismo en tu vida. Sin embargo, si estás libre como el viento, tendrás oportunidad de conocer gente interesante, aunque el contexto actual en principio no ayude mucho. Tu carrera profesional ocupa un lugar prioritario en tu vida, pero no les cierres las puertas al amor: es probable que llegue algo por lo que llevas esperando mucho tiempo.

Géminis (del 21 de mayo al 21 de junio)

Has llegado a 2021 con las ideas muy claras, Géminis, y esto, en principio, no va a cambiar durante el resto del año. Mientras que antes huías del compromiso, ahora te has dado cuenta de que tus prioridades sí han cambiado. Por ello, si has conocido a alguien especial últimamente, no tengas dudas a la hora de expresar hasta dónde realmente te gustaría llegar. Ya es hora de eliminar todo lo tóxico de tu vida que no te lleva a ninguna parte. No te lo mereces. Pero para ello, para encontrar el amor o que las cosas fluyan con tu actual pareja, tienes que ser honesto, antes de nada, contigo mismo. Solo así, saldrás triunfante.

Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio)

El 2021 ha venido para ‘curarte’ el 2020, Cáncer. Tras sufrir alguna que otra decepción amorosa con la que tus expectativas se han venido abajo, este año promete ser interesante. Tu encanto natural atraerá a nuevas personas, pero también puede que sirva para devolver a tu vida alguien que en el pasado ha sido muy importante para ti. Tienes ganas de finalmente experimentar sentimientos verdaderos que te demuestren que el fallo no está en ti. No seas tan autoexigente y antes de dar el paso, cuídate mucho. Recuerda que lo primero que necesitas es amor propio.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Siempre tienes claras tus prioridades Leo, y este año, mucho más. Pero debes recordar que no solo tú debes tenerlas claras. Tu pareja debe saber qué rumbo es el que realmente quieres tomar y qué es lo más importante para ti en este momento. Por ello, es probable que a veces te encuentres en la difícil tarea de conciliar tu vida profesional con la personal. Recuerda que tu pareja está ahí para ayudarte. Sé honesta y comunícale tus necesidades. Si te encuentras solo, es muy probable que conozcas a alguien que te llene de ilusión y ganas de vivir. Disfruta, pero ojo con los castillos en el aire. Puede que no duren mucho en pie.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tienes tantas cosas en la cabeza Virgo que parece que no hay tiempo ni lugar para albergar ninguna en tu corazón. Si bien es cierto que eres un alma solitaria, no debes dar las espaldas al amor o, al menos, a la posibilidad de conocer gente nueva. En tu camino aparecen personas interesantes, pero debes darles la oportunidad de poder entrar en tu vida, aunque la cosa después no llegue a cuajar. Si tienes pareja, es probable que te encuentres ante una situación un poco confusa respecto a tus sentimientos. ¿Qué es realmente lo que te gusta de ella? ¿Tu pareja en sí o la idea que te haces sobre ella?

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Seguramente seas el signo al que mejor le trate el amor este año. Así que, Libra, no desaproveches la oportunidad, sobre todo si no tienes pareja, para conocer a gente nueva. Tu carisma natural sumado a los buenos designios de los astros, harán lo demás. Si tienes pareja, esta tendrá que ser capaz de llevarte el ritmo. Estás a tope de energía, con ganas de disfrutar y de explorar cosas nuevas, ya sea solo o con ella. Ahora es momento de comprobar si realmente tu pareja comparte tus ideales y está realmente dispuesta a acompañarte.

Escorpio (del 23 de octubre al 22 de noviembre)

Después del 2020 tan movido que has vivido, está claro que no tienes ganas de muchas más sorpresas, pero mantente alerta, Escorpio. ¡No todas las sorpresas tienen que ser malas! Has dejado de lado cosas que no eran buenas para ti, relaciones tóxicas que eclipsaban todo lo bueno que hay en tu vida, que no es poco. Hoy en día, sientes que el amor no es tu prioridad. Aún así, recuerda: el amor solo llamará a tu puerta si no huyes de él. Porque sí, Escorpio, reconoce que a veces huyes. Si tienes pareja, vivirás una situación similar a la de Libra: necesitarás sentir que te acompaña y ojo, porque si no es así, es probable que lo vuestro ya no tenga futuro.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

A veces piensas que ya lo sabes todo del amor Sagitario, pero debes dejar que este te sorprenda. Si estás en una relación, es probable que necesites dar un paso más allá en lo que a nivel de compromiso se refiere. Aún así, recuerda que no eres la única persona encargada de marcar los tiempos. Tu pareja tiene tanto que decir como tú… ¡O más! Es probable que hayas dejado atrás una relación muy tóxica y es tiempo de que te cuides. Te costará volver a ilusionarte, pero lo harás. Tienes ganas de vivir al máximo y con tu actitud luchadora, seguro que lo lograrás.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

La rutina del 2020, en solitario o en pareja, te ha hecho perder la esperanza en el amor, Capricornio. Reconócelo. Aún así, en el fondo sabes que te encantaría seguir avanzando en la relación con tu pareja o, si estás ‘libre’, dejarte llevar y disfrutar de nuevas aventuras con personas que recientemente han aparecido en tu camino. No sabes el motivo, pero de alguna forma u otra, la ilusión por el amor, te acompaña. Al fin y al cabo, esto te demuestra que mucho de lo que pasa en tu vida sentimental, viene determinado por tu actitud así que no le cierres las puertas al amor y déjate querer (y bien).

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

El 2021 ha comenzado con Júpiter y Saturno en tu signo por lo que ya has comenzado el año literalmente ‘brillando’. Lo mejor de todo es que esta estela de luz perdurará a lo largo de los próximos meses, Acuario. Tu atractivo está por todo lo alto y es muy probable que surjan para ti innumerables oportunidades de enamorarte o de conocer gente realmente interesante. Aprovecha el filón, pero recuerda que la sinceridad y honestidad en tus relaciones, deben ser tus aliadas. De todas formas, no te ciegues porque es probable que entre toda esa multitud se encuentre la persona por la que llevas esperando mucho tiempo. Aprovecha y no la dejes escapar.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

El 2021 te ayudará a cumplir muchos sueños, Piscis, y en el amor, no iba a ser menos. Es probable que tras los altibajos que has sufrido con tu pareja, este año encontréis un entendimiento y una paz inusitada. La realidad os ha hecho recapacitar sobre vuestras prioridades y reafirmaros en que ‘vosotros’ sois una de ellas. ¡Y de las más importantes! Ahora mismo, eres muy consciente de los cuidados que necesitas y que solo con ellos, serás capaz de atraer las personas que mereces a tu vida. No te despistes, Piscis, porque no solo gente nueva llegará a tu vida… Alguien importante del pasado reaparecerá para demostrarte que nunca ha dejado de pensar en ti.