El hombre que cayó al metro había consumido heroína

La semana pasada se podía ver en unas imágenes difundidas por Metro de Madrid a un hombre de 41 años que cayó a la vías .



En el andén de enfrente, un joven policía de paisano, al ver que se aproximaba el tren y no podía frenar a tiempo, no dudó en tirarse y salvar al hombre de una muerte segura.



Se ha podido saber que el rescatado se precipitó a la vía porque estaba bajo los efectos de la heroína.



La imprudencia del accidentado puso en peligro la vida del agente que no se encontraba, en esos momentos, de servicio.