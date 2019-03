El 80% de los hogares improvisa el menú en contra de la opinión de expertos

Ocho de cada diez hogares españoles improvisa el menú semanal o cuando lo planifican lo hacen con poca antelación, concretamente a uno o dos días vista, un hecho que, en opinión de los nutricionistas, contribuye a que la dieta no se ajuste a las proporciones recomendadas para la salud.

Así se desprende de una entrevista a 1.000 mujeres responsables de la compra familiar de entre 20 y 65 años, que ha difundido hoy el Observatorio Nestlé de Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de las Familias.

El informe revela que el 25 % de los hogares que tienen niños prepara una comida diferente para ellos, a pesar de que los expertos recomiendan que toda la familia comparta el mismo menú.

Según el Observatorio, la planificación de los menús familiares es un elemento "clave" para asegurar una dieta equilibrada y la adopción de hábitos nutricionales saludables. Para organizar menús en casa tenemos en Internet el Menú Planner: una herramienta que nos da ideas para luchar contra la obesidad.



El informe revela que un 64% de las comidas semanales se realizan en familia; el 72 % de los niños come en casa entre semana y, entre ellos, un 9 % lo hacen sin supervisión.

Un 4 % de los menores almuerza todos los días en casa de un familiar y de los que lo hacen en el colegio, un 12 % lleva fiambrera. A partir de los 6 años, se observa una reducción en la adecuación a las recomendaciones de nutrición y hábitos saludables para la familia y el propio niño.

El 87 % de las mujeres no cumplen las recomendaciones de 5 raciones de fruta y verdura al día. En niños, son 8 de cada 10 los que no respetan la ingesta mínima y uno de cada diez no toma ni siquiera una pieza de fruta o una ración de verdura diaria.

También se bebe menos agua de la aconsejada, ya que un 43 % de las mujeres toma al día menos de 5 vasos. En el caso de los niños, son un 41 % los que no alcanzan diariamente la ingesta mínima.

El análisis refleja que cuatro de cada diez mujeres de 20 a 65 años de edad sufre sobrepeso y un 14 % tiene obesidad. Este dato es especialmente crítico en el tramo de 35 a 45 años, en el que llega hasta el 19 % la cifra de las féminas obesas.