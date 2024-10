La hija del hombre incinerado por error en Cádiz: "Mi hermana no se ha podido despedir"

El Instituto de Medicina Legal confundió dos cadáveres en Cádiz, el de un hombre y el de una mujer. A él llegaron a incinerarle cuando su deseo era ser enterrado. La familia ya ha emprendido acciones legales. Alba, la hija del fallecido incinerado por error ha señalado que lo que más le "duele" es "que no se ha cumplido la voluntad de mi padre porque mi padre en ningún caso quería ser incinerado".

"Y otra de las cosas que me duelen es que mi hermana no se ha podido despedir de su padre. Nada más se enteró de la noticia me dijo: 'Alba, yo lo que quiero es ver a papá'. Yo le dije: 'No te preocupes, cuando llegues a Málaga papá, tu lo ves en el ataúd y te despides", denunciaba la hija. Damián Vázquez, abogado de la hija del incinerado, afirma que "estamos ante una confusión de cadáveres, una vulneración del protocolo de identificación de cadáveres".

El abogado habla de un daño moral ante un fallecimiento de un ser querido que "te van a privar a poder despedirte de él y te están vulnerando el deseo de él y de toda la familia de que fuera enterrado en Málaga, en el Rincón de la Victoria en un nicho junto a otros familiares". "Al final lo que han recibido es una urna con sus supuestas cenizas", manifiesta el abogado.

No tuvieron una despedida en condiciones

Vázquez ha relatado que no se pudieron despedir en condiciones, sin velatorio, sin misa: "Todo mal y no por culpa de ellos". "El Instituto de Medicina Legal se hizo cargo del cuerpo, se desplazó el cuerpo allí y estaban esperando los trámites con la funeraria porque era su deseo que el cuerpo fuera a Málaga y llevado a un niño familiar, como su abuela y otros familiares. Sorpresivamente reciben una llamada del director del Instituto de Medina Legal disculpándose porque han cometido un grave error porque han confundido el cadáver de su padre con el de otra persona de Barbate, que se habían confundido", manifiesta.

"Habían mandado el cuerpo de Antonio a Barbate, había tenido allí el velatorio y que siguiendo el deseo de esa familia lo habían incinerado pensando que era su familiar. Nadie se dio cuenta. Tras esta llamada pidieron que trajeran las supuestas cenizas de Antonio y al final tendrá que ser enterrado en un columnario. Ha sido un error muy grave en el que se han visto implicadas dos familias andaluzas y por lo que entendemos que el Instituto de Medicinal Legal o funeraria tendrá que ser investigado y por lo tanto vamos a reclamar", denuncia el abogado.

