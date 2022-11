El hermano del decapitado en Castro Urdales, sobre su desaparición: "Nunca hablé con mi hermano, sabía que se lo habían cargado"

Este martes se celebra la segunda sesión del juicio del conocido 'crimen de la cabeza' de 2019. Carmen Merino, la acusada de decapitación, negó el lunes haber entregado a su vecina una caja con la cabeza de la que era su pareja en aquel momento, Jesús María. Señaló que tanto la vecina como el hermano del fallecido tenían llaves de la casa y acceso a sus ordenadores.

El hermano de la víctima ha acudido a declarar este martes sobre la desaparición. Ha comentado que le dijo por Whatsapp: "Me he ido con unos amigos a Lisboa, tendré mala cobertura, no te preocupes". Al día siguiente, el hermano llamó a la acusada para preguntar por la presunta marcha de su pareja. Carmen Merino confirmó que estaba con esos amigos. "En principio me la coló. Me empezó a pastorear", exclama el hermano del hombre decapitado.

Respecto al presunto viaje, el hombre llamado a declarar ha argumentado en el juicio que "yo llamaba y el teléfono no contestaba". Le dijo al desaparecido que comprase otro móvil. "Nunca hablé con mi hermano porque sabía que se lo habían cargado, hablando claro", respondía con contundencia. Tras esta valoración, el juez le llama la atención por opinar en su declaración.

El hermano del fallecido sostiene que habló en todo momento con Carmen

Según Carmen, la acusada, Jesús María apareció el 10 de marzo: "Me llama Carmen a las nueve de la mañana y me dice ya ha vuelto del viaje (...) y me dijo que estaba bien, como siempre". Fue entonces cuando el hermano de la víctima avisó a Carmen de que iba a presentarse en su casa para ver a Jesús. Sin embargo, la acusada respondía: "No vuelvas, porque se ha vuelto a marchar". Cosa que sorprende al entrevistado.

Carmen Merino dijo a su cuñado que Jesús con que se llevó "12.000 euros". "Mi hermano nunca ha tenido ese dinero en casa, si le ha hecho falta lo sacaba del cajero", revelaba un hombre que ha confirmado la buena relación con Jesús. Aquel mismo día, recibió un mensaje SMS desde un número nuevo que decía: "Ya hemos llegado".

El hermano busca escuchar la voz de la víctima

Aquel mensaje extraño al hermano de Jesús porque supuestamente había salido a las 19:20 de Castro y había llegado a las 20:20. "Tanto no se tarda en llagar a Fuenterrabía", comentaba en la sesión. Al recibir el mensaje, el hermano del decapitado le pidió que "un Whatsapp no me vale" que quería oír su voz, "aunque sea unos segundos, unos minutos". No contestó nadie nunca en ese teléfono.

Piden 25 años de cárcel para Carmen Merino

La estrategia de la defensa se basa en tratar de probar que Carmen Merino no mató a su pareja ante la ausencia de pruebas concluyentes. Por su parte, la Fiscalía pide para la acusada 25 años de prisión.