"Hay que saber por qué el tren cogió la vía de desvio si no tenía parada en O Porriño"

Antonio es maquinista y ha valorado las imágenes del accidente de tren en el que han muerto cuatro personas y 47 han resultado heridas cuando ha descarrilado en la estación de O Porriño (Pontevedra).

Asegura que la clave del siniestro está en saber por qué el tren hizo un cambio de agujas si no tenía parada en la estación de O Porriño. En el caso de no tener parada el convoy tendría que circular por el carril del centro de la vía y no por el de desvío. Mientras que cuando un tren cambia de agujas para efectuar una parada no puede superar los 30 kilómetros/hora.

Otra de las claves a la hora de hacer una parada son las señales que el maquinista se encuentra en la vía. "El maquinista desde el tren no puede saber a qué vía va a entrar en una estación y se le anuncia mediante señales. Si la señal es verde sigue su marcha mientras que el rojo le indica parada", explica.