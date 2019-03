La Guardia Civil protagoniza un calendario solidario con 25 niños con síndrome de Down

Aitana tiene sólo once años y ya se ha puesto el uniforme de la Guardia Civil. Ella,con síndrome de Down, forma parte de un grupo de veinticinco niños que posan junto a agentes de este Cuerpo en un calendario solidario, cuyas sonrisas y actividades han quedado plasmadas en cada uno de los doce meses de 2016. Se trata del primer calendario solidario que la Guardia Civil realiza con una institución privada, que, en este caso, es la Fundación Síndrome de Down Madrid y que se podrá adquirir por cinco euros.



El importe recaudado irá destinado a los fines solidarios de la organización. Miembros de las unidades de Agrupación de Tráfico, Servicio Cinológico, Desactivación de Explosivos, Servicio Aéreo, Protección de la Naturaleza (Seprona), Servicio Marítimo, Seguridad Ciudadana y Escuadrón de Caballería aparecen ilusionados en el calendario con los niños, los "héroes" que hoy han visto cumplido su objetivo.

El encargado de presentar el calendario ha sido el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, que además ha estado acompañado por la presidenta de la Fundación Síndrome de Down Madrid, Inés Álvarez. "Los guardias civiles se sienten profundamente satisfechos por colaborar con la labor que esta Fundación realiza para facilitar la autonomía individual de las personas con síndrome de Down y su plena inclusión social", ha expresado Fernández de Mesa.

Y es que precisamente la Guardia Civil espera que este calendario sea tan sólo el principio de un éxito compartido con la Fundación, y no simplemente una colaboración puntual. "Una imagen vale mil palabras", ha afirmado emocionada Inés Álvarez, quien ha aplaudido que ambos colectivos hayan trabajado juntos "con tanto cariño" en este proyecto por la inclusión de estas personas, y cuyas fotos nos acompañarán los 365 días del año que viene.

Han sido meses de trabajo y multitud los escenarios utilizados, como El Pardo, Valdemoro, el Parque del Retiro, el Parque del Oeste, el Aeropuerto de Barajas y la base aérea de Torrejón de Ardoz, por lo que las dos entidades esperan conseguir transmitir su ilusión, sensibilidad y esperanza. "Disfrutamos más nosotros que ellos, ha sido una experiencia única", ha dicho uno de los 34 agentes que ha participado en el calendario solidario, casi al tiempo que Kimberly, de nueve años, le quitaba la palabra de la boca: "Me ha gustado un montón".

Fernández de Mesa ha agradecido a todos los guardias civiles su participación en esta iniciativa, así como a los niños y sus familiares, que "son un ejemplo de superación y nos dan lecciones de vida que todos deberíamos aprender y poner en práctica diariamente". Tanto los niños como los agentes han aplaudido y se han emocionado al ver un vídeo de cómo se realizó el calendario y de los momentos que han compartido durante los meses de realización de la iniciativa e incluso, han vuelto a posar hoy en una foto de familia.