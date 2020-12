Un grupo de 80 jóvenes increpa a unos inmigrantes que se alojaban en un hotel de Arguineguín

Un grupo de unos 80 jóvenes han acudido esta mañana a un hotel de Arguineguín para increpar a unos inmigrantes que se hospedaban en el hotel. Las primeras informaciones indican que se trata de una respuesta a una supuesta agresión que afortunadamente no ha llegado, ya que la Policía ha podido intervenir y ha impedido que entraran al complejo.

Los residentes de la zona se quedaron asombrados al ver al grupo de jóvenes que recorrió parte de Arguineguín gritando e insultando a los inmigrantes para llegar hasta un complejo turístico de la zona para increparles y amenazarles, mientras estos se encontraban recargando sus teléfonos móviles.

Los efectivos de la Policía Local no pudieron hacer nada para que el grupo no llegase hasta el complejo, pero afortunadamente no lograron entrar pese a las amenazas que profirieron desde el exterior.

A la vez que los jóvenes recorrían la zona, un grupo de inmigrantes que se encontraban por la calle tuvo que huir debido a las amenazas de los jóvenes. El hotel no ha querido hacer declaraciones al respecto.