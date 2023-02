La grúa de un camión de la basura se lleva por delante la casa de una jubilada en Valencia: "Oí una bomba"

Susto mortal el que se ha llevado una vecina de Tabernes de la Valldigna, en Valencia. Paquita Ávila, de 82 años, dormía tranquilamente cuando la grúa de un camión de la basura derribó casi por completo su habitación, que daba a una estrecha calle.

"Nos han tirado una bomba, nos van a matar", recuerda que pensó al oír el estruendo, según explica a un equipo de Antena 3 Noticias. Un vecino de la localidad grabó con su teléfono móvil las consecuencias del destrozo minutos después de lo ocurrido. En dicho se video se aprecia al camión cargado con una grúa tras haber golpeado la pared de una casa.

La mujer, asustada y presa de un ataque de nervios, empezó a correr por el pasillo de su casa. En su testimonio a Antena 3 Noticias, señala con el brazo su habitación y los daños del accidente y explica que estaba acostada y sintió como una bomba: "Me llevé el susto padre". Y es que la grúa del vehículo no estaba recogida y golpeó la casa, llevándose por delante la habitación en la que descansaba la mujer, que reaccionó de la única manera posible: "Me levanté y salí corriendo diciendo es una bomba no san destrozado la casa".

Un "tembleque" en el cuerpo

La vivienda fue inspeccionada en el momento por los bomberos y la pared ha sido temporalmente cubierta, pero el susto no se olvida. Paquita nos dice que “se me ha quedado un miedo y un tembleque en el cuerpo”.

Según los técnicos del ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna los daños producidos no han afectado a la estructura de la casa. Y Paquita puede vivir en ella.