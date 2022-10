La gripe se convierte en epidemia en España tres meses antes de lo normal

Nuevo año, nuevo repunte de casos de gripe. Eso es lo habitual. Dicen los científicos, coloquialmente, que la gripe es el "regalo de los Reyes Magos en España", ya que suele ser en enero cuando el virus supera el umbral epidémico (50 casos por cada 100.000 habitantes). Sin embargo, este año ha llegado antes o quizá no se haya ido, tal y como asegura, a Antena 3 Noticias, José María Eiros, especialista en Microbiología.

"La gripe no ha dejado de estar nunca entre nosotros en la última temporada"

En primavera, cuando la gripe suele marcharse, la padecimos. En verano volvió a repuntar, algo completamente anormal. Desde entonces las cifras han ido creciendo a un ritmo meteórico hasta superar, a finales de septiembre, el umbral epidémico. Los últimos datos nos sitúan en 68,4 casos por cada 100.000 habitantes, un punto porcentual más que la semana pasada, cuando estábamos en 67,4 casos por cada 100.000 habitantes.

Si comparamos los datos actuales con los del mismo momento en 2018, la cifra de este año es diez veces mayor: 6,5 casos por cada 100.000 habitantes en octubre de 2018.

Detrás de la llegada anticipada de la epidemia estaría el descenso de la inmunidad, ya que el virus no ha circulado de forma habitual. Los expertos, de momento, no tienen claro su comportamiento ni su trayectoria. El año pasado, los casos empezaron a subir en noviembre, pero llegó la variante ómicron y destronó a la gripe. No se descarta que este año, si el coronavirus vuelve a repuntar, los casos de gripe bajen.

La vacuna, la mejor defensa

Para combatirla, los expertos insisten en la vacunación. Las recomendaciones de Sanidad sobre quién debe vacunarse de gripe afectan a los colectivos más vulnerables: los mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas y convivientes con personas de riesgo.

No obstante, las comunidades autónomas pueden variar los grupos de población diana. Galicia, de hecho, ha comenzado a administrar la vacuna a los niños de entre seis meses y cinco años.