Grandes talentos desconocidos hacen de Internet el escenario para darse a conocer

A sus 19 años, Luciana Zogbi de origen brasileño y libanes, triunfa con su versión de "All of me" en Internet. Son desconocidas pero con un enorme talento natural.

Mueven a grandes masas en la red. Han encontrado de hecho, en Internet, su plataforma para darse a conocer.

Es una de las muchas personas desconocidas, pero con un enorme talento natural y que han hecho de la red su plataforma para darse a conocer.

Luciana canta y graba en su propia habitación y ha conseguido que su vídeo consiga casi 10 millones de reproducciones.

Con voz aterciopelada, la dominicana Valentina hipontiza a quién la escuche cantando tanto en español como en inglés.

Otra de estas estrellas es Tiffany Alvor, una californiana que ya ha logrado las 400 millones de reproducciones en su canal de YouTube y 2 millones de seguidores, ya tiene hasta merchandising propio.

Alejandro, Daniel y Fabian Manzano son hermanos y también han querido apuntarse a esta lista. Ellos han creado Boyce Avenue y ya van camino de las 1.500 millones de reproducciones en su canal. Estos hermanos se convirtieron en los mejores versionadores del momento y ahora tienen dos álbumes y dan conciertos por todo el mundo.

Estas jóvenes promesas se autopromocionan entre ellos, se unen para versionar otra canción y cada uno muestra su talento. En ocasiones llegan a hacer elaborados videoclips.

Para todos ellos Internet se ha convertido en una mundo lleno de oportunidades. Algunos incluso venden sus propias canciones en plataformas como Itunes y Spotify.