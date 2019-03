Gloria Lomana recibe el Premio "Primera Enmienda" de la Fundación Eisenhower

Por su compromiso con un nuevo modelo de periodismo de televisión. Y su labor, donde suma ya más de doce años al frente de Antena 3 Noticias. Este galardón distingue a la directora general de esta casa, Gloria Lomana, con el Premio “Primera Enmienda” de la Fundación Eisenhower.

Un premio que no sólo rinde homenaje a la enmienda de la constitución que preserva la libertad de prensa en EE.UU.. Aquí en España, reconoce el trabajo de quienes luchan cada día en defensa de los valores fundamentales de esta profesión.

Así lo ha destacado tanto el presidente la Fundación Eisenhower en España, Javier Cremades, como el premiado el pasado año, Juan Luis Cebrián.....

“Es una tarea de equipo, exige un enorme liderazgo, y para una mujer ejercer el liderazgo en cualquiera de las profesiones o de las actividades de este país sigue siendo muy complicado”, ha afirmado Cebrián.

Al presidente del grupo Prisa, y también a Pedro J. Ramírez y Luis María Ansón, los dos anteriores premiados, Lomana les ha ensalzado como responsables del mejor periodismo de las últimas décadas.

Ahora, este galardón, ha dicho, refuerza a Antena 3 Noticias en su compromiso con el buen oficio, con el periodismo ambicioso, de investigación y de contraste, por encima de presiones o de atajos.

“Porque la defensa de la libertad de expresión y de información, no sólo es una obligación democrática y profesionalmente ética del buen periodista, sino porque es mi gran principio con el que yo me muevo cada día para dar a los espectadores una información independiente, rigurosa y veraz. Y por eso agradezco enormemente que se me distinga en este empeño personal y profesional con el que trabajo cada día”, ha asegurado Lomana.

No hay prensa sin libertad, ha dicho Gloria Lomana, y sin prensa no hay democracia. Es la tercera vez que se falla este Premio “Primera Enmienda” y la primera ocasión en que se entrega en nuestro país.