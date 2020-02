Los geólogos analizan cómo retirar los escombros del desprendimiento de una ladera en la AP-8

El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Económico, Imanol Pradales, ha afirmado que los geólogos están analizando cómo retirar los escombros que ocupan parte de la AP-8, a la altura de Zaldibar, para evitar más desprendimientos en la zona, ya que en la actualidad estos ejercen de "pantalla" del resto. Por todo ello, ha reconocido que no se espera poder abrir la vía en su totalidad "en el corto plazo".

En declaraciones a Radio Euskadi, Pradales se ha referido además a la suspensión de la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos por el desprendimiento de tierra en Zaldibar tras encontrarse una gran cantidad de amianto en los restos.

Tras reconocer que ha sido sobre la 1 de la madrugada, momento en el que se trabajaba en las labores de desescombro, cuando técnicos de Osalan han obligado a paralizar la actuación para "garantizar la seguridad de los trabajadores", ha anunciado que se ha convocado esta mañana la mesa de crisis para valorar la situación.

Asimismo, ha subrayado que se haya podido habilitar un by-pass en la AP-8 entre Ermua y Eibar, reabriendo uno de los carriles, pero ha advertido de que la otra parte de la autopista "va a llevar bastante esfuerzo".

Según ha detallado, más allá de que haya aparecido amianto, gran parte del vertido que este jueves cayó sobre "la autopista, hace de pantalla y está aguantando el desprendimiento que viene del vertedero".

Por ello, los geólogos están trabajando en la zona para monitorizar la posibilidad de que se pueda empezar a trabajar con maquinaria en ese lado de la autopista. "Estamos pendientes de lo que nos digan los informes técnicos de los geólogos antes de meter maquinaria en ese otro lado de la calzada", ha afirmado.

Por ello, la reapertura de la AP-8 podrá ser solo de un carril y no se espera, "en el corto plazo, intervenir" en tanto en cuanto no se tenga "la seguridad de que actuar en esa zona no pone en riesgo mayores desprendimientos o la salud de las personas". "Además hay dos todavía personas desaparecidas y la prioridad pasa por encontrarlas", ha incidido.

Vertedero

Por otro lado, ha señalado que el vertedero afectado por el desprendimiento es privado por lo que "no es una cuestión de competencia foral" y estaba además "fuera del ámbito de la autopista". "Alguna otra autoridad puede tener más detalles del vertedero y las condiciones en que estaba", ha señalado, para añadir que contaba con autorización para recoger "todo tipo de materiales excepto inertes".

Asimismo, ha afirmado que en el desprendimiento puede haber "residuos industriales de todo tipo" y ha reconocido que "el amianto es un residuo muy peligroso y de ahí la necesidad de actuar con cautela y con todas las medidas de seguridad oportunas"