Furor y oposición vecinal en Quart de Poblet (Valencia) por una finca okupada: "Que sí, somos okupas, pero que no somos criminales"

"Que sí, que somos okupas. Pero que no somos delincuentes, que no somos criminales", exclamaba una de las personas que han okupado un edificio en el municipio valenciano de Quart de Poblet. "Nos insultan, dicen que nosotros les insultamos a ellos y que no quieren que estamos aquí", exclamaba otra ocupa. "Nos han cortado la luz y el agua".

Hace un mes, siete familias se instalaron en el edificio, abandonado hace 15 años. Piden ayuda ante la imposibilidad de pagar un alquiler. Desde entonces, los vecinos aseguran que están atemorizados. Se quejan de que ahora, solo hay peleas y suciedad. Desde que okuparon el edificio, algunos vecinos tienen miedo de salir a la calle.

Exclaman que solo quieren ayuda. "Yo no voy a permitir que mi hija esté debajo de un puente estando esta finca abandonada, no lo voy a permitir", enunciaba Tania, de las integrantes de las siete familias. "¿Tú sabes lo que vale, lo que cuesta un alquiler hoy en día?" "Es que no podemos".

Piden ayuda y comprensión

Estas familias aseguran que no tienen recursos: "Por circunstancias de la vida, nos hemos tenido que meter aquí en esta finca". Hay niños y mujeres embarazadas en un edificio sin agua. Cuentan al equipo de Antena 3 Noticias cómo entraron a la finca hace un mes, por el garaje.

Han conseguido quitar la tapia del portal y entrar ya por allí. Quieren quedarse allí, aunque no contaban con la oposición vecinal. Los vecinos aseguran que siempre han sido "felices" y que ahora "han llegado ellos y han puesto el barrio patas arriba". Denuncian peleas, suciedad y amenazas.

"Tenemos miedo", aseguran los vecinos de Quart de Poblet. Aseveran que "van insultando a todo el mundo". Los okupas aseguran que no se moverán del lugar.