Hoy se celebra el Día Internacional contra la violencia de género 2019. Desde hace años, en carteles, en manifestaciones y ahora también en redes sociales, encontramos frases y lemas en contra de la violencia de género. En España, pese a las medidas adoptadas tras la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género, los crímenes machistas no cesan.

Desde que hay registros, desde 2003 y hasta hoy , 1027 mujeres han sido asesinadas. Hacemos una selección de frases que ponen de manifiesto la necesidad de denunciar al agresor, que muestran el apoyo a las víctimas o que invitan a seguir luchando por la igualdad y la libertad de las mujeres.

"Ni una menos". El movimiento contra la violencia de género ha cogido fuerza con este lema en los últimos años..

"No es no". Un llamamiento a que nada, ni tu forma de vestir ni tu comportamiento; nada significa sí.

"Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres no te quedes de brazos cruzados. Actúa". Es la invitación del exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a reaccionar cuando veamos una agresión a una mujer.

"Teníamos dos opciones: estar calladas y morir o hablar y morir. Decidimos hablar", (Malala Yousafzai, activista y premio Nobel de la Paz)

"Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata". Solo la propia mujer tiene derecho sobre su cuerpo.

"El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor". Forma parte de una campaña de concienciación. Si eres testigo de una agresión a una mujer y no lo denuncias, te conviertes en cómplice de la persona maltratadora.

"Nos queremos vivas". Es uno de los eslóganes contra la violencia de género con los que se grita pidiendo ayuda.

"El amor no es la ostia". Este lema que se ve en varias campañas contra la violencia de género, anima a denunciar desde el primer golpe.

"No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas", (Audre Lorde, escritora y activista).

"No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre". La vemos en numerosas pancartas de las últimas manifestaciones feministas.

"Ni santas ni putas. Somos sólo mujeres", (anónima).

"Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo", (Elie Wiesel, escritor y superviviente del Holocausto)