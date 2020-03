Francisco Franco: "Somos los únicos ciudadanos de Europa que no han podido decidir dónde enterrar a un familiar"

Francisco Franco, nieto del dictador ha visitado Espejo Público para informar de cómo se encuentran los trámites tras reclamar la exhumación de su abuelo. Señala que la familia Franco quiere ir a un estamento menos dogmático "para poder decidir dónde enterrar a un familiar".

Sus parientes han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la exhumación del dictador. Consideran que el Consejo de Ministros "ha expropiado el cadáver".

Francisco ha asegurado que no buscan una compensación económica: "solo queremos defender lo que creemos tenemos derecho. Somos los únicos ciudadanos de Europa que no han podido decidir dónde enterrar a un familiar".

Además, el nieto del dictador comenta que no se les han dado los plazos que contempla la ley. "Cuando fuimos al Tribunal Supremo, se suponía que se suspendía el plazo para designar un sitio alternativo, pero no hubo tal sitio, no nos dejaron decidirlo", se ha quejado.

"En julio de 2018 nos reclamaron el panteón del Pardo para reformarlo. Nos pidieron las llaves. Creíamos que era nuestro y, de hecho, lo declaramos en la herencia de mi madre. Pero luego Patrimonio dijo que no y, desde entonces, estamos sin las llaves", ha recordado.

Lo que si quieren es una condena por parte de Estrasburgo por esta "vulneración" a sus derechos. "Solo queremos hacer lo que cualquier ciudadano europeo", ha remarcado.