La defensa del italiano Francesco Arcuri ha anunciado este miércoles la adopción de medidas tras la denuncia que Juana Rivas ha presentado contra él por presuntos delitos de violencia doméstica, lesiones y amenazas hacia los dos hijos menores que tienen en común y ha confiado tanto en el archivo de la misma como en el regreso de los pequeños a Italia en la fecha estipulada, el próximo 14 de agosto.

El abogado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, ha señalado en declaraciones que no se plantean otro escenario que no sea el regreso de los niños con el padre, pues confían en el archivo de la denuncia y en que Rivas no vuelva a proceder como lo hiciera en verano de 2017, cuando permaneció un tiempo con ellos en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al progenitor.

Tras esta actuación, que justificó en una supuesta situación de maltrato, Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad de los niños por un delito de sustracción de menores en una sentencia que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

El letrado de Arcuri ve en esta nueva denuncia contra su cliente una "estrategia de defensa" de Rivas de cara a este proceso y a justificar un posible indulto si finalmente se confirma la condena. Ha lamentado "el daño" que se está haciendo a los niños, de 13 y 5 años, a los que se hace seguimiento por los Servicios Sociales en Italia y ha mantenido que "la única causa de su malestar en su madre", en la línea de lo expuesto por la perito que analizó su caso durante el proceso para decidir sobre la custodia, que se ha concedido en exclusiva al padre.

Ya lo denunció sin efecto en Italia

Zambrano ha hecho hincapié en que los supuestos malos tratos que Rivas acaba de denunciar en un Juzgado de Granada ya los expuso en Italia en una de sus últimas visitas "y no se tomó ninguna medida", mientras que la Fiscalía italiana ha archivado por falta de pruebas las ocho denuncias que ha presentado en los últimos años por maltrato contra su expareja.

El equipo jurídico de Arcuri ha avanzado que está a la espera de la confirmación de la condena por sustracción de menores en España y del archivo de las denuncias por maltrato en Italia para iniciar los correspondientes procedimientos contra ella por denuncia falsa y en relación al derecho al honor de su cliente.

Juana Rivas ha pedido en esta nueva denuncia, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, la adopción urgente de medidas cautelares que aparten al padre de los niños hasta que se investiguen los supuestos maltratos que ha denunciado, como una orden de alejamiento e incomunicación o la suspensión de la patria potestad. Todo ello antes del 14 de agosto, que es cuando deben regresar a Italia con el padre.

El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de Juana Rivas contra la confirmación de su condena

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación de Juana Rivas contra el fallo de la Audiencia de Granada que confirmó su condena a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores por permanecer un mes en paradero desconocido con sus dos hijos para no entregarlos al padre. Según recoge la resolución de la Sala Segunda no concurre en el recurso presentado ninguna causa de inadmisión y el mismo tiene "interés casacional". Por ello, el alto tribunal procede a su admisión a trámite y da traslado a la Fiscalía y a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, para que en el plazo de diez días presenten sus alegaciones.

En el recurso formalizado ante el Tribunal Supremo Rivas mantuvo que actuó siempre para proteger a sus hijos y que existía por tanto "causa justificada" en su conducta que eliminaría la "tipicidad" prevista en el artículo 225 bis del Código Penal. De forma subsidiaria y en caso de que no procediera su libre absolución, Rivas pide al Supremo que apreciara un único delito de sustracción de menores ya que, con independencia de los hijos que se tenga, el acto cometido en su opinión conllevaría únicamente la existencia de uno, "vulnerándose de igual modo los derechos del padre con independencia de que se tenga uno, dos o varios hijos".

Según los letrados de Rivas, el artículo 225 bis del Código Penal protege los derechos del padre y no de cada uno de los menores, por lo que entendía que no procedía la condena de cinco años de prisión. La decisión de Supremo tiene lugar después de que la Fiscalía considerara que solo procedía admitir a trámite uno de lo cuatro motivos de Rivas en su recurso, el referido a la pluralidad de sujetos pasivos, es decir si hubo dos delitos de sustracción de menores o bien solo uno, con independencia de los menores afectados.

Por su parte, el letrado de Arcuri, Enrique Fabián Zambrano, impugnó el recurso de Rivas, pidió al Tribunal Supremo que no lo admitiera y alegó que la recurrente había olvidado "intencionadamente" quiénes y cuántos eran los sujetos pasivos, en este caso sus propios hijos, sobre los que se proyectó el resultado lesivo. Esta admisión a trámite se conoce después de que Rivas haya presentado en los juzgados de Granada una nueva denuncia contra su exmarido por posibles delitos de violencia doméstica, lesiones y amenazas de muerte a sus dos hijos, de 13 y 5 años, y haya solicitado medidas cautelares para que los niños no estén con su padre.