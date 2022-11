'Fluyo', el primer 'salvaslip' inteligente que analiza el flujo vaginal de las mujeres y avisa de cualquier anomalía

Coral Blanquer, Sara Pérez, Ekaterina Panova y Laura Almendros, estudiantes del grado y máster en Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Valéncia (UPV) han sido las creadoras de 'Fluyo', un protege slip, novedoso e inteligente, capaz de analizar el flujo vaginal de las mujeres, detecta los cambios en el PH, consistencia, color y olor del flujo vaginal y avisa al detectar cualquier anomalía.

Un invento que, este pasado jueves, recibió el primer premio en el iDays EIT Health, un certamen estudiantil europeo que se celebró en Viena.

¿Cómo funciona?

Pero, ¿cómo funciona este protege slip? Funciona junto a una aplicación móvil y, utilizando la cámara del dispositivo, puede registrar e identificar los cambios que vaya detectando. Cuenta también con un apartado informativo y práctico que permite tener a disposición de ejercicios de yoga para reducir cualquier dolor durante el ciclo menstrual, si detecta cualquier anomalía recomienda visitar a un ginecólogo

Con este novedoso invento, sus creadoras destacan que quieren "sacar a la luz problemas con los que se enfrentan las personas con flujo vaginal en su día a día".

"Antes no hablábamos de la regla, ahora hablamos de ella. Antes no hablábamos de sexo, ahora hablamos de sexo. Es hora de empezar a hablar del flujo vaginal", asegura. En este sentido, pretenden comercializarlo para ayudar, en especial, a mujeres con problemas en su flujo vaginal.

Recomendaciones para evitar alteraciones

Una de las recomendaciones básicas es hacer un buen lavado de la zona vaginal. Debe ser en la zona externa, solo con agua o con jabón neutro, sin perfume. La higiene íntima es importante, pero su exceso puede ser contraproducente, ya que puede reducir las defensas naturales y alterar el pH vaginal.

Por tanto, hay que evitar lavarse frecuentemente (3-4 veces al día), usar jabones íntimos no certificados u otros productos que no sean los anteriormente indicados no están recomendados.

En cuanto a la ropa interior, se recomienda que sea de algodón y no muy ceñida, lo que ayudará a una correcta transpiración y sequedad. Los tejidos de licra no transpiran y favorecerán que la zona íntima esté humedecida y sea susceptible de coger infecciones.

Asimismo, es importante cambiar de forma constante la compresa, tampón o copa vaginal para prevenir infecciones y en función del flujo que se tenga.