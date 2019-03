La Fiscalía de Valencia, contra la publicidad sexista de una cementera

La empresa dice que se trata de un dibujo didáctico. Un personaje que aparece en todo su catálogo. El estilo de la empresa queda claro en sus videos promocionales y en los desfiles de lencería que organiza en ferias de construcción. La fiscalía quiere que se le prohiba seguir haciéndolo.

En el plazo de unos días se deberá conocer la decisión del juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia tras el juicio celebrado contra la empresa cementos La Unión, con sede en Riba-roja, tras una demanda por publicidad sexista que presentó el año pasado el Instituto de la Mujer de Madrid.

La Fiscalía de Valencia reclamó al juzgado no sólo que no se emita más publicidad supuestamente sexista de la cementera, sino que se evite en el futuro para que las imágenes presuntamente ofensivas no vuelvan a salir al mercado.

Los demandados alegaron que las imágenes pertenecen a una campaña antigua y que los anuncios dejaron de emitirse. La Fiscalía, sin embargo, cuestiona la imagen de una mujer con grandes pechos que creó la compañía como reclamo para vender sus materiales.

Algo parecido sucedió hace años cuando se prohibió por publicidad ilícita el calendario de las azafatas de Ryanair. Ellas se aligeraban de ropa y la compañía vendía vuelos bajo el lema "tarifas bajas y chicas estupendas".

Hasta la Unión Europea tuvo la ocurrencia de buscar talentos femeninos para la investigación recurriendo al sensual tacón de aguja. Son muchos los casos de publicidad sexista que acaban en los tribunales.