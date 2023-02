La Fiscalía pide un año de cárcel para el joven que abofeteó a su novia en TikTok

La Fiscalía ha pedido este jueves un año de prisión para el hombre que abofeteó a su mujer en TikTok en pleno directo. El joven propinó un guantazo a su pareja, Simona, cuando ésta estaba siendo entrevistada por tres jóvenes.

La secuencia ha sido vista millones de veces en los últimos dos días. Tras varias bromas, los participantes piden a la chica que se muestra en pantalla la persona a la que se oye gritar de fondo. Cuando la joven le pide a su marido que se asome, éste la golpea. Los otros tres chicos, testigos de la agresión, preguntan sobre lo sucedido y Simona, tras reírse, afirma que el que la ha golpeado ha sido su padre.

La parejo subió un video a continuación asegurando que todo era un montaje. Pese a ello, la Fiscalía pide ahora un año de cárcel para el hombre.

Sin abogado

En la vista judicial celebrada el miércoles, el acusado acogió a su derecho a no declarar, lo mismo que la víctima, quien, además, renunció a cualquier medida de protección, así como a ser asistida por un abogado.

Pese a todo, el juez señaló en su auto del miércoles que "no se considera que los hechos expuestos justifiquen la adopción de medida alguna de protección a la presunta víctima al no advertir que ésta se halle en una situación objetiva de riesgo: no hay una situación de peligro urgente o inminente a tenor de los datos expuestos en los párrafos anteriores".