Fernando Simón dice que las CCAA pueden decretar el confinamiento y después justificarlo ante el juez

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comentado la situación a partir de los nuevos brotes de coronavirus y la posibilidad de tener que llegar otra vez a confinamientos: "Ahora, en principio, no se puede decretar confinamiento, pero con la Ley de Medidas de Salud Pública las CCAA pueden decretarlo y después justificarlo ante un juez". Están valorando el impacto en los grupos de los brotes de Aragón: "Si hay suerte no habrá que confinar a nadie". Considera los actuales brotes entre temporeros, industrias cárnicas, hospitales, inmigrantes irregulares y residencias no demasiado importantes, sí de interés y, por el volumen de especial observación los de Aragón. Hay otros familiares, en Cantabria, Galicia, País Vasco, pero no los califica de importantes. Aunque los casos de Andalucía (Málaga) y Aragón hay que seguirlos con atención.

Nunca han estado cerradas las fronteras

Esta situación más benigna la valora así en el incremento del esfuerzo por detectar casos, lo que ha llevado a que si antes se descubría un 40 % de casos asintomáticos, ahora se detectan un 60% y cree que seguirá subiendo. Se hacen pruebas al 91% de los casos sospechosos y solo un 3 % desarrollan sintomatología. Recuerda que se han dado 54 casos importados en los últimos días, sobre todo en las provincias que reciben extranjeros, muchos en Canarias. Dice que nunca se han cerrado las fronteras y eso tiene sus riesgos, pero lo importante es detectar rápidamente los posibles casos y sus contactos. Aunque "no sabemos qué porcentaje de viajeros podemos detectar".

De los once fallecidos en la última semana ninguno es de ayer. Dice que ahora solo se contabilizan entre dos y cuatro muertes diarias. Finaliza el repaso a los últimos datos con los hospitalizados, actualmente 1.962 enfermos, de ellos 260 en UCI, lo que Simón considera "cifras muy marginales".

Medidas en las residencias

Sobre medidas en las residencias de mayores o dependientes dice: "Yo no tengo detalles de cada residencia, son de alto riesgo, se ha hecho un esfuerzo muy grande. Hay algunos brotes, tres, hay alguno más. Se dice con un único caso, incluso asintomático. Sobrerreaccionar con las residencias nos parece bueno".

Sobre el fármaco autorizado, Rendesivir, dice que tiene "cierto efecto, aunque no es la panacea".