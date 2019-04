Los familiares de las víctimas del Madrid Arena: "Tenemos que llevar a la cárcel a esa gentuza"

La hermana de Cristina Arce, una de las fallecidas en la tragedia del Madrid Arena, ha tachado a los quince acusados en el juicio de "gentuza" y ha abogado por hacer todo lo posible "para que vayan a la cárcel".

Verónica Arce ha comparecido ante los medios junto a su madre Isabel de la Fuente tras testificar en el juicio por la tragedia del Madrid Arena, que se ha reanudado en la Audiencia Provincial de Madrid tras un parón de dos semanas con las declaraciones de los primeros testigos.

"Esperamos que se haga justicia pronto"

Al respecto, ha dicho que se esperaba más preguntas en relación a su hermana "para humanizar", ya que su declaración -al igual que los otros dos familiares- apenas ha durado cinco minutos. Por eso, ha dicho, le hubiera gustado decir a los acusados que "son gentuza". "Todo lo que podamos hacer para que vayan a la cárcel hay que hacerlo, esperamos que se haga justicia pronto", ha añadido.

Su madre Isabel ha calificado de "vergonzoso" lo que ha insinuado una de las defensas sobre si las chicas habían bebido. "Lo que estamos juzgando no es si las que han muerto bebieron o no bebieron, sino a los que propiciaron que murieron", ha dicho la madre de Cristina Arce, que ha añadido que "hay que tener mucha cara para decir que se cayeron al suelo porque iban borrachas".

Y ha insistido en que en el banquillo de los acusados echa en falta a la concejala de seguridad en el Ayuntamiento en el momento de los hechos, Fátima Núñez. "Si Monteguado (exjefe de la Policía Municipal) es responsable de lo que hicieron sus subordinados, ella es responsable de lo que hizo Monteagudo que es su subordinado", ha agregado.

Ángel María Esteban Sanz, padre de Katia Esteban, ha señalado que "es un palo venir" pero que su abogado le había comentado que era necesario. Preguntado si le han faltado cosas por decir, ha respondido que no. "Me las guardo para cuando duermo", ha matizado. Tampoco ha querido opinar sobre las penas que pide la Fiscalía para los acusados. "Eso me lo reservo", ha dicho el padre de Katia, que ha confesado que no ha mirado a la cara a ninguno de ellos.