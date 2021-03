Guerra de vacunas: Italia bloquea el envío a Australia de 250.000 dosis de AstraZeneca fabricadas en la UE

Italia ha bloqueado el envío a Australia de un lote de 250.000 vacunas de AstraZeneca activando, por primera vez en Europa, el mecanismo de control de exportaciones que la Comisión Europea puso en marcha en enero.

Se trata de una herramienta que permite a cualquier Estado miembro de la UE detener la salida de fármacos producidos en territorio comunitario si entiende que la farmacéutica que los ha desarrollado no está cumpliendo con los plazos de entrega en el Bloque o en el país en cuestión.

Un 40% de lo acordado inicialmente

AstraZeneca indicó que durante el primer trimestre de 2021 sólo entregará a la UE un 40% del volumen acordado previamente con Bruselas. El motivo del retraso, según el laboratorio, obedece a problemas de producción en algunas fábricas del Viejo Continente.

Bajo la normativa europea, las farmacéuticas están obligadas a informar a las autoridades aduaneras sobre el volumen de dosis que desean enviar, así como el lugar de producción y de destino.

Australia no es un país "vulnerable"

Italia entiende que AstraZeneca no está respetando el acuerdo. Las autoridades europeas, según la BBC, aprobaron la petición del Gobierno italiano no sólo por entender que la farmacéutica no cumplía con el contrato, sino porque Australia "no está en la lista de países vulnerables".

La BBC agregó que el primer ministro de Italia, Mario Draghi, dijo en una videoconferencia con los líderes de la UE que las normas deberían ser aplicadas de forma rigurosa, enfurecido por la reducción de hasta el 70% de la dosis que AstraZeneca se comprometió a proveer.