Fallece por coronavirus tras ser atendida durante días solo por teléfono

La familia de Julia Rangel Campos, de 48 años, vecina de Aceuchal (Extremadura) no olvida lo que escucharon a una médica cuando se la llevaban en ambulancia hacia el hospital de Almendralejo. Al parecer, a uno de sus hijos, le dijo: "Ahora sí está usted enferma y no antes". Poco después, fallecía víctima del coronavirus, a pesar de que no tenía patologías previas.

A lo largo de los días anteriores a Julia Rangel solo la atendieron por teléfono, ya que los médicos aducían que no tenía una situación grave. El enfado de los hijos con lo sucedido les llevará a poner el asunto en manos de los abogados, como han anunciado tras el funeral, reducido por las restricciones del coronavirus, al que no pudo acudir uno de los hijos por estar confinado.

Sin versión oficial

El Servicio Extremeño de Salud no ha dado su versión, porque las explicaciones dicen que se dan en estos casos solo a los familiares. Tampoco lo ha hecho el consejero de Sanidad, José María Vergeles, al preguntarle durante una comparecencia.

Julia Rangel es una de las últimas víctimas de la pandemia en Extremadura. Tres personas han fallecido por coronavirus en la última jornada en Extremadura, en la que se han confirmado 234 nuevos casos de Covid-19 por PCR, y se han declarado seis nuevos brotes en la comunidad. Los hospitales extremeños cuentan con 195 personas ingresadas con coronavirus, 17 de ellas en UCI, mientras que se han dado 94 altas en la última jornada a pacientes curados, según los datos de la Dirección General de Salud Pública, que ha detectado 190 casos sospechosos y ha descartado 125.

Los otros fallecidos por Covid-19 en la última jornada son un varón de 88 años de Villafranca de los Barros y un hombre de 95 años de Fuente del Maestre, que estaba ingresado en el hospital de Zafra, con los que el número de muertos se eleva a 666 desde el inicio de la pandemia en Extremadura.