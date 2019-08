Facua ha denunciado este jueves en un vídeo las mentiras que, a su juicio, la Junta de Andalucía ha defendido para "reconstruir el relato de la crisis alimentaria" y así "hacer creer la falacia de que se ha actuado en todo momento con rapidez, transparencia y contando la verdad".

En el vídeo, la organización recoge varias afirmaciones y actuaciones dela Consejería de Salud para poner de manifiesto los "errores y falsedades que se han ido sucediendo desde que se activara la alerta por listeriosis en Andalucía el pasado 14 de agosto". Facua acusa a la Junta de informar tarde sobre la contaminación detectada en la Carne Mechada La Mechá ,ya que en un primer momento se negaron a dar el nombre de la marca infectada. Así mismo, critican la poca transparencia con la que se ha informado sobre el brote y las propias contradicciones de la Consejería de Salud.

Estas son las diez mentiras que denuncia Facua que puedes encontrar también en el vídeo de más arriba:

1. No estamos en situación de alerta. Aunque la Consejería de Salud ya tenía confirmación el miércoles 14 de agosto de que el producto contaminado era carne mechada La Mechá, decidió no hacerlo público ese día y se negó a revelar la marca al ser preguntada por los medios. El jueves se dio la primera información en la que se indicaba que el origen del brote de listeriosis en Andalucía estaba en una marca de carne mechada. Así mismo, la Consejería aseguraba que no había riesgo para la salud, no se estaba ante una "situación crítica o de alerta". Fue la primera mentira lanzada por la autoridad sanitaria andaluza.

2. No hay riesgo para la salud, está todo controlado. la Consejería manifestó a ABC sevilla que no existía riesgo para la salud y que todo estaba bajo control. "No hay riesgo para la salud" pues todo está "bajo control", volvió a afirmar Salud el jueves 15 de agosto por la noche. Y ello después de que FACUA hubiese averiguado y dado a conocer a las 20.00 horas, a través de su cuenta de Twitter, que se trataba de la marca La Mechá. Minutos después, la Consejería lanzó un comunicado de prensa, que no publicó en su página web hasta el día siguiente.

3. Para detectar la listeriosis hay que hacer un cultivo de heces. En la misma comparecencia, Jesús Aguirre, médico de profesión, indicó que para diagnosticar si un enfermo tiene listeriosis "hay que hacer un cultivo de heces". En realidad, basta con realizar un análisis de sangre.

4. Se ha actuado con total transparencia y con información continua. Aguirre ha venido destacando "la transparencia e información ofrecida de forma continua" por su Consejería. Más allá del retraso en haber dado a conocer la alerta sobre la carne mechada La Mechá, también se informó tarde de la existencia de otra carne mechada fabricada por Magrudis para la firma Comercial Martínez León. Y la página web de la Consejería de Salud sobre alertas alimentarias no incluyó información alguna sobre las sucesivas alertas por listeriosis y los productos a los que se referían hasta inicios de la tercera semana de la crisis. De hecho, la web ha estado más de seis meses sin actualizar.

5. No hay carne en el mercado. "No hay carne en el mercado", aseguró el viernes 16 de agosto el subdirector de Protección de la Salud de la Consejería, Jesús Peinado, en un vídeo difundido por la Junta. Salud no sólo confió demasiado en la versión que le dio Magrudis, sino que obvió que multitud de pequeñas tiendas de alimentación y establecimientos de hostelería seguían comercializando la Carne Mechada La Mechá -y otros productos de la misma empresa- al haberla adquirido directamente en supermercados, hipermercados o grandes establecimientos de venta de productos cárnicos. Establecimientos a los que por tanto ningún responsable de Magrudis ni mayorista de la empresa podía contactar para advertirle de la alerta por Listeria.

6.La carne mechada solo se ha distribuido en la provincia de Sevilla y al rededores Inicialmente, la Consejería aseguró a los medios de comunicación que se trataba de una medida de ámbito autonómico. El 16 de agosto, el subdirector de Protección de la Salud de la Consejería, Jesús Peinado, afirmó durante una comparecencia de prensa que el producto sólo se había distribuido en la provincia de Sevilla y alrededores. Posteriormente comenzaron a trascender numerosas comunidades autónomas a las que había llegado la carne mechada.

7. El primer aborto no está vinculado el brote de listeriosis. El sábado 17 de agosto, se dio a conocer que una embarazada de Sevilla había perdido a su bebé y que el análisis de la placenta había dado positivo en listeriosis. La Consejería de Salud se apresuró a desvincular el caso del brote de Listeria monocytogenes en la carne mechada, eximiendo de responsabilidad al fabricante de La Mechá, Margudis. Posteriormente, Salud pasó de descartar la vinculación a anunciar que estaba investigándola. El 26 de agosto, reconoció que según los análisis el citado aborto fue consecuencia del brote.

8. Olvídense de la contaminación cruzada. El martes 20, la Consejería de Salud lanzó un tuit en el que aseguró que "sólo pueden contraer listeriosis quienes hayan consumido producto contaminado". "Les pido que nos dejen trabajar", exigió a los ciudadanos delante de las cámaras José Miguel Cisneros, portavoz técnico nombrado por la Consejería y director de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Virgen del Rocío. Se quejaba de que estaban acudiendo muchas personas con afecciones que no estaban vinculadas a la Listeria. Para reducir el colapso en las Urgencias, aseguró en televisión que sean cuales fueran los síntomas, no se trataría de listeriosis si no se había consumido la carne mechada La Mechá, por lo que aconsejó que en esos casos no se acudiese a centros sanitarios. "Olvídense de la transmisión cruzada, olvídense del cuchillo", afirmó también, contradiciendo las advertencias sobre contaminación cruzada lanzadas por numerosas agencias de seguridad alimentaria a nivel mundial y las planteadas en esta alerta por la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) del Ministerio de Sanidad. Y es que también puede sufrirse la listeriosis si se consume un producto que haya estado en contacto con otro contaminado, bien directamente o a raíz de una manipulación o el contacto de ambos con instrumental sobre el que no se hayan tomado las debidas medidas de higiene.

9. Magrudis ha hecho una magnifica labor informando a la consejería . El viernes 16 de agosto, durante una comparecencia ante los medios de comunicación, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, destacó ante los medios de comunicación la, según él, "magnífica labor" de la empresa de la carne mechada con Listeria monocytogenes por el simple hecho de haber cumplido con su obligación de haber facilitado a la Consejería datos sobre las ventas del producto. "Se han brindado de una forma muy positiva", afirmó. El 23 de agosto, la Consejería dio a conocer que la empresa le había ocultado que fabricaba una carne mechada con un etiquetado donde no aparecía ninguna marca para la empresa Comercial Martínez León. Y el 28 de agosto, los inspectores del Ayuntamiento averiguaron que Magrudis también había omitido que tenía en el mercado dos variedades de chorizo y una de morcilla que no aparecían en el listado que facilitó a las autoridades sanitarias.

10. La actuación de la Junta ha sido impecable. El 26 de agosto, tras el cúmulo de errores y falsedades lanzadas a la población, el consejero de Salud andaluz se atrevió a afirmar: "Yo creo que la actuación de la Junta ha sido impecable".