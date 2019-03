La fabricación de parques infantiles se rige por normas europeas muy estrictas

El problema viene cuando una vez instalado se hace un mal uso del parque infantil. Siempre debe ser el titular del parque, ya sea un Ayuntamiento o una comunidad de vecinos, el que se comprometa a que las instalaciones pasen inspecciones periódicas por personal cualificado

Los anclajes han sido precisamente los responsables de la mayoría de los accidentes. La mala sujeción de porterías de futbol y canastas se ha cobrado la vida de más de veinte menores en las últimas dos décadas. El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha decretado dos días de luto por la muerte de Samira, la niña de once años que murió este miércoles al caerle encima un columpio. Los responsables municipales aseguran que hacía sólo una semana que se había revisado por última vez, aunque tuvo que ser reparado en otras ocasiones.

La Guardia Civil investiga las causas por las que la base del columpio se desplomó. La barra de hierro sobre la que penden los columpios iba enterrada en la arena y sujeta por tornillos a otro soporte metálico y a un bloque de cemento.

El columpio, fabricado por una empresa holandesa, se había reparado en varias ocasiones. Hace justo una semana pasó la última revisión de mantenimiento y no se detectó ninguna anomalía. Los vecinos insisten en que el aparato era inestable. Según algunos testigos el accidente se produjo cuando la víctima, de once años se balanceaba junto a una amiga; el columpio comenzó a moverse y no le dio tiempo a reaccionar.

En el pleno del Ayuntamiento de Rivas han guardado un minuto de silencio. Esta mañana han retirado de este otro parque un columpio de las mismas características. Los profesores de la niña han depositado un ramo de flores en el mismo lugar donde falleció.