Los expertos aseguran que los brotes psicóticos no se pueden predecir

Detrás de un suceso como el ocurrido el pasado lunes en Barcelona sólo puede haber una enfermedad mental grave, en opinión de los psiquiatras. Éstos consideran que es raro que aparezca tan precozmente, pero ha ocurrido.

Uno de los expertos explica que un brote psicótico se produce cuando una persona "rompe y altera la realidad durante un tiempo" y que este estado "puede durar días o incluso meses". El niño le dijo a su profesor que oía voces que le decían que tenía que matar a todos y estaba en tratamiento, pero "a esa edad un cambio en el comportamiento se puede confundir con alteraciones provocadas por la adolescencia".

En los casos de brotes psicóticos, los enfermos no se comportan con normalidad porque pierden el control de su mente, de sus emociones, no son ellos. Esto se produce por problemas psíquicos que ya existían previamente. Son cambios que dependen de su enfermedad, de la alteración neuroquímica que sufre su cerebro. Los especialistas parecen coincidir en que lo ocurrido con este niño no es un fenómeno de violencia en las aulas. Se trata de algo muy diferente.