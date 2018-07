Evacuan a un grupo de jóvenes de Ghana, donde creían que iban a ser voluntarios y acabaron amenazados

YA ESTÁN EN MADRID

Un grupo de jóvenes españoles ha tenido que ser evacuado en Ghana tras ser amenazados por varios hombres armados que irrumpieron con pistolas en las instalaciones donde se encontraban. Los jóvenes estaban en ese país como voluntarios de la ONG 'Yes We Help', que en los últimos días ha sido acusada de fraude por muchos de ellos.