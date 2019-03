La familia de la mujer que pide la eutanasia: "Creía que la tortura y la inquisición eran lacras de otro siglo, esto es un atentado contra los derechos humanos"

Este lunes la familia de Maribel,paciente con 75 años que desde hace 12 años padece Alzheimer, han entregado más de 180.000 firmas ecogidas a través de la plataforma 'Change.org', para pedir que se despenalice la eutanasia y el suicido médico asistido.

Su hijo, Asier Laser, ha explicado a los medios que su madre le pidió expresamente hace cinco años que no dejaran que se olvidase de sus nombres y no les reconociera como hijos. "Mi madre lleva 12 años con esta enfermedad y hace cinco me pidió personalmente que no esperásemos a que se olvidase de nuestros nombres, a que no nos reconociera como hijos o que ella no reconociera a su aita con el que lleva 62 años casada", ha reconocido visiblemente emocionado.

Su hijo ha asegurado que su madre "no usa la razón" y no se puede comunicar. Del mismo modo, ha explicado que su madre está desprovista de su "integridad física y mental por una ley que la está obligando a sufrir en contra de su voluntad".

Laser ha continuado su intervención criticando que en un país "supuestamente" moderno, respetuoso, se esté obligando a sufrir a una mujer en contra de su voluntad.

"Creía que la tortura y la inquisición eran lacras de otro siglo, esto es un atentado contra los derechos humanos", ha finalizado.

Precisamente, está actualmente en tramitación en la Cámara Baja una ley presentada por el PSOE para despenalizar la eutanasia, si bien tal y como han lamentado las familias, así como el portavoz socialista de Sanidad, Jesús María Fernández, el PP y Ciudadanos.

Esta normativa, tal y como han recordado, está en fase de presentación de enmiendas, la cual se está dilatando "sin ningún sentido" por parte de los 'populares' y el partido liderado por Albert Rivera. "