La familia de una mujer enferma de alzhéimer reúne casi 200.000 firmas para despenalizar la eutanasia

Este lunes, la familia de Maribel irá al Congreso de los diputados a entregar las más de 180.000 firmas que han conseguido reunir para despenalizar la eutanasia. Después de que su pariente haya sufrido alzhéimer durante más de 17 años, ahora dicen no poder entender como "una ley puede obligar a la gente a sufrir en el siglo XXI".

Toda esta iniciativa viene a raíz de que hace cinco años, Maribel les pidiera a su marido e hijos que cumplieran la siguiente promesa: "El día que yo no os reconozca, el día que os confunda, ese día yo quiero partir. Ayudadme a marchar". Ese momento llegó hace un año. "Ya no solo no nos reconoce, es que en el día de hoy he sido su hijo, su marido, su padre, su madre, su vecino, su enemigo y su desconocido", lamenta el hijo de Maribel.

Desde entonces, la familia trabaja para la aprobación de esta ley. "Mi madre está viviendo en esta situación fruto de la imposición de una ley, una ley que le obliga a vivir desprovista de integridad, con dolor, con sufrimiento y sin recuerdo", añade su hijo.