Eulalia, la anciana de 98 años, recupera su casa: el okupa dejó las llaves de la vivienda tras la intervención de la empresa 'Desokupa'

Eulalia es una mujer de 98 años que tuvo que abandonar su casa de toda la vida e irse a vivir con una de sus hijas después de que el novio de una de sus nietas okupara su vivienda.

Todo comenzó cuando la expareja del okupa, y nieta de Eulalia, le denunció por malos tratos. "Estuvo 48 horas en el calabozo y a su salida, como no tenía dónde meterse le pidió a Eulalia que le dejara dormir un par de noches que se convirtieron en cuatro años", cuenta una de sus hijas.

Sin embargo, un día, tras regresar a su domicilio después de permanecer ingresada en el hospital, Eulalia no pudo acceder a su casa porque el okupa había cambiado la cerradura.

Pero ahora la mujer ha logrado recuperar su casa después de que Mohamed, el okupa, dejara las llaves de la vivienda en las dependencias de la Guardia Civil.

La decisión del okupa de abandonar la vivienda tuvo lugar después de que el caso saltara a los medios de comunicación. Fue entonces cuando la empresa 'Desokupa' se puso en contacto con la familia para asegurarles que les ayudarían a recuperar la vivienda.

Desde la empresa 'Desokupa' llamaron a Mohamed para decirle que si no se iba él por sus propios medios, lo echarían de la vivienda. Fue entonces cuando Mohamed decidió abandonar la vivienda y dejar las llaves en dependencias de la Guardia Civil.

Del okupa no han vuelto a saber nada porque no se ha puesto en contacto con la familia y aseguran que por el momento no parece que falte nada en la vivienda.

La familia asegura estar muy contenta por haber recuperado el hogar de Eulalia y agradecen toda la ayuda recibida.

Eulalia dice que está muy contenta, aunque asegura que le da mucha pena el okupa: "Me da mucha pena por él porque le quería mucho, pero ahora con lo que me ha hecho no", dice.

Aquí puedes ver la entrevista completa a Eulalia en 'Espejo Público':