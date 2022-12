La búsqueda de empleo es un elemento muy importante en la vida diaria. Por eso, hay que cuidar y corregir aspectos erróneos que nos entorpezcan a la hora de buscar empleo. Es imprescindible que nuestro currículum tenga una buena apariencia y no resulte redundante o excesivamente cargado de información.

Debemos tener en cuenta que la primera carta de presentación con la que se va a encontrar la persona responsable de tu contratación es el currículum. Por eso, es muy importante su cuidado. El objetivo principal es captar la atención de esa persona mediante tu experiencia profesional de manera atractiva y sin resultar excesivamente portentoso. Para logarlo, te contamos algunos de los errores más comunes que cometemos al escribir un currículum.

5 errores habituales

Entre los errores más comunes se encuentran:

Incluir demasiada información

No es bueno saturar de información el currículum. Unas pinceladas atractivas sobre tu trayectoria deberían conseguir llamar la atención de quien lo lea, sin necesidad de relatar todo al completo. Si contamos todo, ¿qué podremos ofrecer más allá del currículum? Es importante dejar algo para más adelante, es decir, exponerlo todo pero de manera concisa y directa, sin explayarse.

Poco dinamismo

Es interesante incluir logos o elementos visuales atractivos más allá del texto. Un ejemplo de estos pequeños logos serían elementos visuales que reflejen tus intereses. Es algo que llama la atención, aporta dinamismo y hace atractivo lo relatado en palabras. Si solo expusiéramos los hechos con palabras, la vista se acabaría cansando y haríamos de nuestra carta de presentación un texto sobrio y poco atractivo. Esto no significa que debamos sobrecargar de elementos o detalles nuestro documento.

Demasiada información personal

Además de sobrecargar de información profesional el currículum, añadir demasiados datos personales también resulta un error. Es importante mostrar alguno de tus intereses, pero no enfocarlos como lo principal. Tus datos personales relacionados al puesto de trabajo al que aspiras son importantes. También lo son intereses que se relacionen estrechamente con dicho cargo o que aporten algo al respecto, pero si no se relacionan con lo que aspiras, es mejor no incluirlos.

Excesiva modestia o excesivo halago

En el punto medio suele estar la virtud. No es beneficioso para nosotros ser demasiado escuetos o modestos en nuestras aptitudes, pero tampoco es beneficioso ser excesivamente cargantes o halagadores. Cuanto más breve pero concisa y clara sea nuestra exposición, más probabilidades tiene de generar interés.

Claves para hacer tu currículum vitae | Unsplash

Las faltas de ortografía

Sea para el puesto de trabajo que sea, las faltas de ortografía son inadmisibles en un currículum. Cualquier falta demuestra aspecto despreocupado a la hora de escribir y también de trabajar. No son un buen aliciente para encontrar empleo.

Redes sociales orientadas al empleo

Actualmente, con las nuevas tecnologías, también existen redes sociales orientadas a buscar empleo incluyendo tu currículum en ellas digitalmente, como por ejemplo LinkedIn. Estas nuevas tendencias de buscar empleo también deben ser tenidas en cuenta. En el caso de utilizarlas, es muy importante cuidar también ahí todos los detalles.