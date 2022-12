Este será el tiempo en el puente de diciembre: pocas lluvias y temperaturas agradables

Ya queda menos para disfrutar del aclamado puente de diciembre de 2022. Una ocasión perfecta para descansar de la rutina, conectar con los tuyos y hacer esa escapada que siempre estabas deseando. Ahora bien, el tiempo en el puente de diciembre es muy importante, ya que si llueve o hace excesivo frío quizá el mejor plan es quedarse en casa tranquilamente. Peli, manta y sofá también es un propósito muy agradable en invierno.

No obstante, si hace buen tiempo un montón de planes te esperan. Senderismo, turismo activo, visitar pueblos de ensueño, hacer una escapada a la playa, recorrer bellas ciudades… ¿Cuál es tu preferido? Eso sí, averigüemos primero si el tiempo del puente de diciembre nos da una tregua y podemos disfrutar de sol y temperaturas agradables. ¡Toma nota!

Conoce el tiempo en el puente de diciembre 2022

Vamos a tener suerte, ya que el tiempo en el puente de diciembre de 2022 será bastante agradable durante el día según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas girarán en torno a los 10 grados y sol la mayor parte de las jornadas. Si estás en el sur y este de España, el tiempo será mucho más favorable, ya que las temperaturas serán más elevadas que en el resto de la península.

Además, a principios del mes de diciembre, no lloverá ni hará mucho viento, así que la sensación térmica no variará. No obstante, aunque no se espera que llueva, siempre es aconsejable llevar un paraguas por si acaso…

Asimismo, según se acerca la noche, las temperaturas bajarán hasta los 2-4 grados, así que no olvides abrigarte bien y utilizar guantes y bufanda en el mes de diciembre.

¿Dónde ir de escapada el puente de diciembre?

Dado que en la Comunidad Valencia, la Región de Murcia y Andalucía tendrán unas temperaturas superiores a otras comunidades, ¿por qué no hacer un viaje a una de sus provincias?

En Castellón, Valencia y Alicante, además de buen clima, podrás disfrutar de playas amplias para pasear y pueblos fascinantes, como Peñíscola, Altea o Jávea.

La Región de Murcia también nos regala rincones ideales para perderse, como el Teatro Romano de Cartagena, paisajes curiosos como las erosiones de Mazarrón, localidades pesqueras como Águilas o la hermosa Playa de Calblanque, perfecta para fotografiar.

Y si quieres conocer el sur, cualquier provincia de Andalucía te enamorará. Impresionantes monumentos, un entorno natural lleno de contrastes y una gastronomía exquisita te esperan en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla, Jaén, Málaga y Huelva.

Otra opción para hacer una escapada en el puente de diciembre es explorar una ciudad de Europa: París, Berlín, Amsterdam, Budapest… Además, este mes suele haber vuelos muy baratos y podrás conocer lugares increíbles que seguro que te sorprenderán. Eso sí, seguro que el tiempo será un tanto más frío que en España.

Lo importante este puente de diciembre de 2022 es desconectar de la rutina, coger pilas, aprovechar el tiempo libre con tus allegados y afrontar la Navidad con la mejor de las sonrisas.