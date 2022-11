Este es el mensaje en una tarta de cumpleaños que una chica le regala a su hermana

Una chica publica en su cuenta de Twitter la tarta de cumpleaños que le ha regalado a su hermana. Junto al tuit aparece la fotografía de la tarta en la que se puede leer: "43 años desde que mamá te encontró en la basura".

Una 'broma' hacia su hermana en el día de su cumpleaños. "Acabo de regalar esta tarta a mi hermana pequeña. Si, soy una mala persona", escribe la mujer en su cuenta.

La mujer que ha publicado el tuit con esta tarta de regalo para su hermana asegura que antes de abrir la tarta, se encontraría con un post-it que dice: "ya es hora de que sepas la verdad...".

Este regalo ha suscitado la risa entre tuiteros y algunos incluso confiesan que eso también es algo que le decía su hermano a ella. "Mi hermano mayor me lo decía a mí. Entre eso y que me llamo Natalia y también soy del 78 (pero del 6 de septiembre) estoy muy abrumada por las coincidencias ahora mismo. ¡Pues no voy a encontrar a una doppelganger ahora que Twitter languidece!", escribía.