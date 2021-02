Esta es la multa que te puede caer por hacer botellones y fiestas ilegales

Debido al incesante incremento de casos en numerosas comunidades autónomas de nuestro país, estas han endurecido las restricciones para frenar esta ola del virus. La celebraciones de fiestas en casas saltándose el protocolo de la mascarilla, el número de personas y el toque de queda entre otras restricciones, han hecho que empeore mucho la situación epidemiológica nacional y por ello, diferentes comunidades autónomas han tomado medidas. Botellones o fiestas clandestinas para pasar las noches que tienen consecuencias para la expansión del virus.

El consumo de alcohol siempre ha sido ilegal en la vía pública de nuestro país. Las sanciones por consumir estas bebidas no son algo nuevo en ninguna comunidad autónoma pero, debido a la situación de pandemia que estamos viviendo estas multas se suman a otras como el toque de queda o el no cumplimiento de las normas sanitarias como no llevar mascarilla o no cumplir la distancia interpersonal.

Las sanciones pueden ser leves, graves o muy graves y son distintas dependiendo de la comunidad autónoma. Aún así, los ayuntamientos han decidido incrementar las sanciones para que se imponga en los territorios un comportamiento responsable.

Sanciones por celebrar fiestas ilegales en varias CCAA

Dependiendo de la comunidad autónoma en la que te encuentres las multas impuestas por celebrar fiestas ilegales o botellones en la vía pública son distintos.

Comunidad de Madrid

"El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías. establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana" es una infracción leve en la comunidad de Madrid. Así lo articula La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo recoge en el artículo 37 esta información. Por lo tanto las multas pueden ir desde los 100 hasta los 600 euros.

Ahora mismo debido a la pandemia, si le sumas que no llevas mascarilla serían otros 100 euros y si sois más de seis personas, entre 600 y 3.000 euros más. Si alguno de los presentes estuviera saltándose la cuarentena, podría sancionársele con hasta 15.000 euros.

La Consejería de Sanidad de Madrid constituye "una infracción muy grave la celebración de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad o acto permanente o esporádico, sea en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención, si pueden, directa o indirectamente, suponer un riesgo o daño muy grave para la salud de la población" por lo que las multas, aun dependiendo de la situación podrían subir hasta los 15.000 euros hasta los 600.000.

Cataluña

En la ciudad de Barcelona, las multas por botellón llegan a los 1.500 euros en casos graves. Sin embargo, la Generalitat en verano decidió endurecer las medidas hacia estos sucesos debido a la pandemia del coronavirus. Por lo que los botellones y congregaciones de gente ilegales podrían sancionarse con entre 3.000 y 15.000 euros.

Andalucía

En la Comunidad Autónoma de Andalucía las medidas dependen de cada provincia que la conforme. Sin embargo, en el ejemplo de la ciudad de Sevilla, hacer botellones suele ser multado con 100 euros. Sin embargo el ayuntamiento anunció en octubre tras el avance de la pandemia que las sanciones ascenderían a los 300 euros. En caso de que el botellón se encuentre con más de 100 personas, se trata de una infracción muy grave con entre 60.000 y 600.000 euros de multa. Aún así, quienes determinan que sanción deber ser interpuesta son las autoridades locales.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana son muy estrictos en las sanciones por consumir alcohol en la vía pública, y si se encuentran menores o personas de riesgo, la multa asciende a los 60.000 euros. En Valencia, Alicante y Castellón se imponen sanciones por reuniones o fiestas con aglomeraciones, son consideradas infracciones muy graves y sumarían una multa de entre 600 y 300.000 euros.