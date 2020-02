Una escritora ofrece una recompensa de mil euros por el ordenador donde tenía un libro a punto de publicar

Lucía Lourido, una joven escritora de Pontevedra, ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales para localizar su bolso, en el que llevaba el ordenador donde tenía guardado el manuscrito de un libro que estaba a punto de ser publicado.

La joven escritora estaba en la playa de Lourido, que lleva su nombre y que es para ella un lugar de inspiración, cuando se acercó a la orilla un momento. Al volver al lugar donde había dejado sus pertenencias se dio cuenta de que le habían robado su bolso, en el que llevaba su teléfono móvil, su cartera y el ordenador portátil en el que tenía todos sus proyectos.

Para ella su portátil era "su mejor joya", según recoge el medio 'la Voz de Galicia', que explica que en ese ordenador tenía guardado su trabajo de más de un año: guardaba dosieres, el resultado de sus investigaciones y muchas ideas que había plasmado por escrito.

La joven cuenta en ese ordenador tenía "el borrador" de su próximo libro "prácticamente listo" y que, aunque siempre ha ido haciendo copias de seguridad para no perder su trabajo, había mucho contenido que solamente figuraba en el portátil.

Todavía en la playa, Lucía pidió ayuda. Una persona le dejó un teléfono móvil con el que llamar a la Policía y acudió a comisaría para prestar declaración e interponer una denuncia.

Sin embargo, el contenido que había en ese portátil es demasiado importante para ella y no quiso quedarse de brazos cruzados. Por ello decidió publicar un aviso en sus redes sociales en el que ofrecía una recompensa de mil euros a quien le ayude a recuperar su ordenador. "Si alguien ha visto algo se agradece cualquier pista o información. No era un gran valor material pero sí el trabajo que tenía guardado. Al que me lo recupere o le doy el dinero o un ordenador nuevo", dice su anuncio.