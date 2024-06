El error en el examen de selectividad de Literatura que permitirá repetir la EvAU

Según lo establecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la convocatoria ordinaria de las pruebas EVAU 2024 deberá concluir antes del 14 de junio, con la publicación de los resultados provisionales antes del día 28 del mismo mes. Pero estas fechas pueden verse alteradas en Cataluña porque allí, los alumnos están pendientes de lo que ocurrirá con su examen de Literatura Castellana.

¿La razón? En las últimas horas, el 'Consell Interuniversitari de Catalunya' ha detectado un error en una parte del examen de dicha asignatura, que se realizó el pasado miércoles. Una de las dos opciones de comentario de texto para evaluar las lecturas obligatorias no formaba parte del temario de segundo de Bachillerato, tal y como ha informado la Conselleria de Investigación e Universidades en un comunicado. Concretamente, el poema 'Mientras por competir con tu cabello' no es una de las piezas de Luis de Góngora que forma parte de los 20 poemas de la Antología de Poesía del Siglo de Oro, una de las lecturas obligatorias del curso 2023-2024.

Los 1.368 alumnos que han realizado el examen han sido informados de esta incidencia gracias a una notificación enviada a través de la Oficina d'Accés a la Universitat. En esta comunicación, se les ha explicado que, quienes quieran, podrán volver a examinarse la próxima semana de la segunda parte del examen de esta materia de modalidad de la fase específica, que es la correspondiente al comentario de texto.

En Madrid piden repetir el examen de Matemáticas II

Los alumnos de la Comunidad de Madrid que se han examinado de Matemáticas II en la EvAU están indignados. Consideran que "ha sido un examen sin precedentes, con un giro drástico que no se avisó en su respectiva reunión". "Nuestro futuro depende de esto, llevamos años de esfuerzo y sacrificio constante", explican, muy enfadados en la petición que han abierto en Change.org para tratar de impugnar el citado examen. Necesitan un total de 15.000 firmas, y están a punto de conseguirlas.

Se trata de un descontento generalizado entre los alumnos que han hecho el examen de Matemáticas II y así lo hacen saber en la petición: "Este cambio inesperado ha causado un gran descontento entre los alumnos, quienes se han visto gravemente perjudicados poniendo en riesgo la oportunidad de acceder a la carrera de sus sueños. No podemos permitir que nos arrebaten nuestro futuro con la clara intención de bajar las notas de corte debido al cambio que se producirá el año que viene. Es fundamental impugnar este examen para asegurar una evaluación justa y equitativa para todos los estudiantes".

"El examen ha sido catastrófico, cada vez que levantaba la mirada veía a todos mis compañeros abatidos, con lágrimas en los ojos ya ni sabía que estaba haciendo, si un examen de matemáticas o firmando mi testamento. He ido con todos los bloques estudiados con el objetivo de sacar un 10. Hice el MUSAT entero y jamás había visto semejante horror. Es una vergüenza. Me he dejado la biología con el fin de estudiar esta asignatura de payasos sin vida y mirad como ha resultado cabrones. Que os den a los de la facultad de matemáticas, ¡desgraciados! que no tenéis otro nombre. Ha sido sin duda una de las experiencias más traumáticas de mi vida. ¿El ejercicio de probabilidad? Mal escrito. Un poco menos de matemáticas y a ver si le damos un poco más a la buena redacción", es otro de los comentarios que avalan la queja en la petición de Change.org.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com